Крупный дилер Lada из Магнитогорска сорвал контракт с тюменским депздравом

26 февраля 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Депздрав остался без новеньких машин, а поставщик — с подмоченной репутацией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания из Магнитогорска (Челябинская область) ООО «Сильвер-Авто Групп», являющаяся дилером Lada и поставщиком автомобилей Минздравам нескольких регионов, попала в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) после того, как сорвала контракт с тюменским депздравом. Информация представлена на сайте УФАС Тюменской области. Исполнитель не смог поставить машины, так как производитель увеличил их стоимость. «Сведения, представленные департаментом здравоохранения Тюменской области в отношении Общества, его директора и учредителя, по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку автотранспортных средств включить в реестр недобросовестных поставщиков. Срок — два года», — говорится в документах УФАС по Тюменской области, размещенных на сайте ведомства. Решение связано с закупкой 17 «Лада Гранта» 2023 года выпуска, на сумму в более чем 15 млн рублей. Их должно было поставить ООО «Сильвер-Авто Групп» из Магнитогорска. Компания — официальный дилер Lada, не раз участвовала в торгах и поставляла машины, к примеру, Минздравам Челябинской и Оренбургской областей. Исполнить контракт с тюменцами помешало то, что после его подписания завод-изготовитель машин сообщил подрядчику, что на новых авто будет стоять иная антиблокировочная система, а также у них изменится экологический класс. Из-за чего цена авто увеличится и заплатить за них придется больше. «По данным исполнителя контракта данные обстоятельства повлекли бы невосполнимые финансовые убытки, вплоть до банкротства, невозможности платить налоги и потери работы для 195 сотрудников. Депздраву было предложено заключить допсоглашение и увеличить стоимость единицы транспортного средства, либо расторгнуть контракт, но по соглашению сторон», — следует из документации. В тюменском депздраве отметили, что компания должна была оценить свои возможности и возможные риски на этапе торгов. Аргументы Общества в ведомстве посчитали необъективными, и расторгли договор в одностороннем порядке, после чего «Сильвер-Авто групп» включили в РНП. Получить комментарий в компании не удалось: журналист просил передать руководству просьбу с ним связаться, однако ответного звонка не последовало. В тюменском депздраве агентству пояснили, что процедуры закупок прозрачны и урегулированы законодательством, а ведомство действует в строгом соответствии с законом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания из Магнитогорска (Челябинская область) ООО «Сильвер-Авто Групп», являющаяся дилером Lada и поставщиком автомобилей Минздравам нескольких регионов, попала в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) после того, как сорвала контракт с тюменским депздравом. Информация представлена на сайте УФАС Тюменской области. Исполнитель не смог поставить машины, так как производитель увеличил их стоимость. «Сведения, представленные департаментом здравоохранения Тюменской области в отношении Общества, его директора и учредителя, по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку автотранспортных средств включить в реестр недобросовестных поставщиков. Срок — два года», — говорится в документах УФАС по Тюменской области, размещенных на сайте ведомства. Решение связано с закупкой 17 «Лада Гранта» 2023 года выпуска, на сумму в более чем 15 млн рублей. Их должно было поставить ООО «Сильвер-Авто Групп» из Магнитогорска. Компания — официальный дилер Lada, не раз участвовала в торгах и поставляла машины, к примеру, Минздравам Челябинской и Оренбургской областей. Исполнить контракт с тюменцами помешало то, что после его подписания завод-изготовитель машин сообщил подрядчику, что на новых авто будет стоять иная антиблокировочная система, а также у них изменится экологический класс. Из-за чего цена авто увеличится и заплатить за них придется больше. «По данным исполнителя контракта данные обстоятельства повлекли бы невосполнимые финансовые убытки, вплоть до банкротства, невозможности платить налоги и потери работы для 195 сотрудников. Депздраву было предложено заключить допсоглашение и увеличить стоимость единицы транспортного средства, либо расторгнуть контракт, но по соглашению сторон», — следует из документации. В тюменском депздраве отметили, что компания должна была оценить свои возможности и возможные риски на этапе торгов. Аргументы Общества в ведомстве посчитали необъективными, и расторгли договор в одностороннем порядке, после чего «Сильвер-Авто групп» включили в РНП. Получить комментарий в компании не удалось: журналист просил передать руководству просьбу с ним связаться, однако ответного звонка не последовало. В тюменском депздраве агентству пояснили, что процедуры закупок прозрачны и урегулированы законодательством, а ведомство действует в строгом соответствии с законом.