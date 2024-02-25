В Екатеринбурге снимают фильм о закулисье Оперного театра. Фото

Red Pepper Film работает над документальным фильмом о балете «Сказки Перро»

26 февраля 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Премьера фильма по «Сказкам Перро» пройдет в апреле Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге кинокомпания Red Pepper Film начала съемки документального фильма о балете «Сказки Перро». Это будет первая постановка Максима Петрова в роли художественного руководителя «Урал Оперы Балета». Об этом URA.RU рассказала съемочная команда. «Мы любим Екатеринбург, мы ходим в оперный театр. Поэтому для нас не стояло вопроса снимать или не снимать. Мы с большой любовью делаем документальный фильм про работу над спектаклем. Ходим по площадке, как маленькие дети, которых пустили за кулисы и которым показали, как же устроена сказка», — объяснила исполнительный продюсер Red Pepper Film Яна Шмайлова. В фильме будет множество бесед с постановщиками, художниками, хореографами и другими специалистами, которые создают «Сказки Перро». Несмотря на то, что работа над картиной еще кипит, билеты на первые премьерные показы в апреле уже распроданы, поэтому повторные сеансы проведут в мае и июне. Как ранее рассказывало URA.RU, в «Урал Опера Балет» готовят к показу балет «Сказки Перро». Постановка будет состоять из трех актов, в которых расскажут истории Кота в сапогах, Красной Шапочки, Синей бороды и Мальчика-с-пальчик. Премьерные показы пройдут с 5 по 7 апреля. Одним из героев фильма стал помощник художественного руководителя балета Богдан Королек Фото предоставлено кинокомпанией Red Pepper Film

В Екатеринбурге кинокомпания Red Pepper Film начала съемки документального фильма о балете «Сказки Перро». Это будет первая постановка Максима Петрова в роли художественного руководителя «Урал Оперы Балета». Об этом URA.RU рассказала съемочная команда. «Мы любим Екатеринбург, мы ходим в оперный театр. Поэтому для нас не стояло вопроса снимать или не снимать. Мы с большой любовью делаем документальный фильм про работу над спектаклем. Ходим по площадке, как маленькие дети, которых пустили за кулисы и которым показали, как же устроена сказка», — объяснила исполнительный продюсер Red Pepper Film Яна Шмайлова. В фильме будет множество бесед с постановщиками, художниками, хореографами и другими специалистами, которые создают «Сказки Перро». Несмотря на то, что работа над картиной еще кипит, билеты на первые премьерные показы в апреле уже распроданы, поэтому повторные сеансы проведут в мае и июне. Как ранее рассказывало URA.RU, в «Урал Опера Балет» готовят к показу балет «Сказки Перро». Постановка будет состоять из трех актов, в которых расскажут истории Кота в сапогах, Красной Шапочки, Синей бороды и Мальчика-с-пальчик. Премьерные показы пройдут с 5 по 7 апреля.