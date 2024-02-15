Новый художественный руководитель «Урал Опера Балет» Максим Петров готовит свою первую премьеру на нынешнем посту. Постановка «Сказки Перро» станет уникальной историей в мире балета, а подчеркнут эксклюзивность спектакля яркие костюмы, неожиданные образы главных героев и декорации. На презентации будущего балета побывало URA.RU.
«У нас Кот в сапогах будет, скорее, котом в мешке, потому что, насколько мне известно, никто в мире не ставил такой балетный альманах. Мы выбрали сказки Перро, потому что это французское барокко, а балет пошел именно из Франции. В этих сказках нас привлекла телесность, потому что балет — это телесное искусство», — признался Петров.
Постановка будет состоять из трех актов, в которых расскажут сказку «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя борода» и в финале — «Мальчик-с-пальчик». Несмотря на то, что сказки Шарля Перро считаются очень жестокими из-за темы каннибализма, голода, зверства и прочих ужасов, в постановке никаких кошмаров не будет. Хотя на балет все же будет установлен возрастной ценз 12+.
Над спектаклем работали сразу три композитора: Настасья Хрущева, Алексей Боловленков и Дмитрий Мазуров, и три хореографа — Максим Петров, Александр Меркушев и Константин Хлебников. Команда намерена показать разное настроение сказок через музыкальный и хореографический контраст. Как признаются авторы проекта, они не планировали пересказывать сказки: в первую очередь, стояла задача их переосмыслить.
Артисты, которые исполняют роли, будут перевоплощаться то в одного героя, то в другого: из Кота в сапогах в Мальчика-с-пальчика, из Людоеда в Волка, из Принцессы в жену Синей Бороды. При этом будут и сквозные персонажи — охотники, лесничие, образы которых вызывают ассоциации с японскими модниками.
Премьерные показы пройдут с 5 по 7 апреля, однако билеты на эти дни уже не достать. Но директор театра Андрей Шишкин заявляет, что покажут постановку еще в мае и летом 2024 года. «Надеемся, что восемь сезонов [подряд] спектакль будет включен в репертуар», — заявил Шишкин.
На пост художественного руководителя оперного театра Максим Петров вступил в сентябре прошлого года. Он пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет. Сейчас экс-худрук занимается подготовкой спектаклей по всей стране.
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