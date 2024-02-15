Новый худрук «Урал Оперы Балет» готовит первый спектакль по «жутким» сказкам Перро. Фото

В «Урал Опера Балет» готовят к показу балет «Сказки Перро»

16 февраля 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

Максим Петров представит публике свою первую балетную постановку в роли худрука Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новый художественный руководитель «Урал Опера Балет» Максим Петров готовит свою первую премьеру на нынешнем посту. Постановка «Сказки Перро» станет уникальной историей в мире балета, а подчеркнут эксклюзивность спектакля яркие костюмы, неожиданные образы главных героев и декорации. На презентации будущего балета побывало URA.RU. «У нас Кот в сапогах будет, скорее, котом в мешке, потому что, насколько мне известно, никто в мире не ставил такой балетный альманах. Мы выбрали сказки Перро, потому что это французское барокко, а балет пошел именно из Франции. В этих сказках нас привлекла телесность, потому что балет — это телесное искусство», — признался Петров. Постановка будет состоять из трех актов, в которых расскажут сказку «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя борода» и в финале — «Мальчик-с-пальчик». Несмотря на то, что сказки Шарля Перро считаются очень жестокими из-за темы каннибализма, голода, зверства и прочих ужасов, в постановке никаких кошмаров не будет. Хотя на балет все же будет установлен возрастной ценз 12+. Над спектаклем работали сразу три композитора: Настасья Хрущева, Алексей Боловленков и Дмитрий Мазуров, и три хореографа — Максим Петров, Александр Меркушев и Константин Хлебников. Команда намерена показать разное настроение сказок через музыкальный и хореографический контраст. Как признаются авторы проекта, они не планировали пересказывать сказки: в первую очередь, стояла задача их переосмыслить. Артисты, которые исполняют роли, будут перевоплощаться то в одного героя, то в другого: из Кота в сапогах в Мальчика-с-пальчика, из Людоеда в Волка, из Принцессы в жену Синей Бороды. При этом будут и сквозные персонажи — охотники, лесничие, образы которых вызывают ассоциации с японскими модниками. Премьерные показы пройдут с 5 по 7 апреля, однако билеты на эти дни уже не достать. Но директор театра Андрей Шишкин заявляет, что покажут постановку еще в мае и летом 2024 года. «Надеемся, что восемь сезонов [подряд] спектакль будет включен в репертуар», — заявил Шишкин. На пост художественного руководителя оперного театра Максим Петров вступил в сентябре прошлого года. Он пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет. Сейчас экс-худрук занимается подготовкой спектаклей по всей стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый художественный руководитель «Урал Опера Балет» Максим Петров готовит свою первую премьеру на нынешнем посту. Постановка «Сказки Перро» станет уникальной историей в мире балета, а подчеркнут эксклюзивность спектакля яркие костюмы, неожиданные образы главных героев и декорации. На презентации будущего балета побывало URA.RU. «У нас Кот в сапогах будет, скорее, котом в мешке, потому что, насколько мне известно, никто в мире не ставил такой балетный альманах. Мы выбрали сказки Перро, потому что это французское барокко, а балет пошел именно из Франции. В этих сказках нас привлекла телесность, потому что балет — это телесное искусство», — признался Петров. Постановка будет состоять из трех актов, в которых расскажут сказку «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Синяя борода» и в финале — «Мальчик-с-пальчик». Несмотря на то, что сказки Шарля Перро считаются очень жестокими из-за темы каннибализма, голода, зверства и прочих ужасов, в постановке никаких кошмаров не будет. Хотя на балет все же будет установлен возрастной ценз 12+. Над спектаклем работали сразу три композитора: Настасья Хрущева, Алексей Боловленков и Дмитрий Мазуров, и три хореографа — Максим Петров, Александр Меркушев и Константин Хлебников. Команда намерена показать разное настроение сказок через музыкальный и хореографический контраст. Как признаются авторы проекта, они не планировали пересказывать сказки: в первую очередь, стояла задача их переосмыслить. Артисты, которые исполняют роли, будут перевоплощаться то в одного героя, то в другого: из Кота в сапогах в Мальчика-с-пальчика, из Людоеда в Волка, из Принцессы в жену Синей Бороды. При этом будут и сквозные персонажи — охотники, лесничие, образы которых вызывают ассоциации с японскими модниками. Премьерные показы пройдут с 5 по 7 апреля, однако билеты на эти дни уже не достать. Но директор театра Андрей Шишкин заявляет, что покажут постановку еще в мае и летом 2024 года. «Надеемся, что восемь сезонов [подряд] спектакль будет включен в репертуар», — заявил Шишкин. На пост художественного руководителя оперного театра Максим Петров вступил в сентябре прошлого года. Он пришел на смену Вячеславу Самодурову, который посвятил театру 12 лет. Сейчас экс-худрук занимается подготовкой спектаклей по всей стране.