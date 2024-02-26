Жильцы многоэтажки в ХМАО три года борются с соседом, устроившим свалку в квартире

Жители дома №1 по улице Первопроходцев в Пыть-Яхе жалуются на мужчину, который за последние несколько лет устроил из своей квартиры свалку. Жильцов беспокоит нашествие тараканов и зловоние, которое исходит из обители проблемного соседа. Своим негодованием местная жительница Ольга поделилась в группе «ВКонтакте».
«С соседом уже третий год боремся. Администрация ничего не может сделать, полиция тоже. У нас дети, а вдруг пожар? Запах на всю семнадцатиэтажку — жить невозможно! Он за свет, воду не платит. Живет как ему угодно», — написала женщина в городском паблике «ЧП Пыть-Ях».
По словам Ольги, мужчина имеет проблемы с алкоголем и не пытается изменить свой образ жизни. Жильцы дома устали от тараканов и мух, которые плодятся в квартире соседа.
В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту агентства сообщили, что за последнее время подобных жалоб не поступало. Также журналист отправил запрос в мэрию Пыть-Яха. На момент публикации материала ответ в адрес редакции не поступил.
Ранее URA.RU писало о том, что жителя Нягани (ХМАО) выселили из квартиры в доме на улице Приозерная. Постоянные жалобы от соседей на асоциальный образ жизни, разведение грязи и зловоние от мусора в квартире, долги за коммунальные услуги — это дало право администрации города принять должные меры.
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