Бюджет Челябинска увеличится на 1,5 млрд рублей

26 февраля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

Дополнительные средства у города появятся за счет межбюджетных трансфертов и инициативных платежей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Расходная часть бюджета города Челябинска увеличится почти на 1,5 млрд рублей. Предлагаемые главой города Натальей Котовой изменения в городской бюджет депутаты утвердили 26 февраля на заседании гордумы. «В бюджет внесли изменения на 1 млрд 446 млн рублей. Бюджет скорректирован с учетом свободных остатков по итогам 2023 года. Так, с учетом межбюджетных трансфертов и инициативных платежей удалось равномерно распределить средства практически на все отрасли, в том числе дорожную, культуры и образования, также распределены средства на инициативные проекты», — сообщила Котова. Также на заседании отметили, дополнительные средства необходимы для реализации муниципальных программ капитального строительства, в системе образования, развития дорожного хозяйства, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и сохранения и развития культуры и физической культуры. Доходная часть бюджета пополнится за счет межбюджетных трансфертов на 648,6 млн рублей, за счет инициативных платежей — на 12 млн рублей.

Расходная часть бюджета города Челябинска увеличится почти на 1,5 млрд рублей. Предлагаемые главой города Натальей Котовой изменения в городской бюджет депутаты утвердили 26 февраля на заседании гордумы. «В бюджет внесли изменения на 1 млрд 446 млн рублей. Бюджет скорректирован с учетом свободных остатков по итогам 2023 года. Так, с учетом межбюджетных трансфертов и инициативных платежей удалось равномерно распределить средства практически на все отрасли, в том числе дорожную, культуры и образования, также распределены средства на инициативные проекты», — сообщила Котова. Также на заседании отметили, дополнительные средства необходимы для реализации муниципальных программ капитального строительства, в системе образования, развития дорожного хозяйства, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и сохранения и развития культуры и физической культуры. Доходная часть бюджета пополнится за счет межбюджетных трансфертов на 648,6 млн рублей, за счет инициативных платежей — на 12 млн рублей.