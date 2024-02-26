Бюджет Челябинска увеличится на 1,5 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, покупка, долг, капитал, пачка денег, коррупция, купюра, экономика, ипотека, вклады, банкнота, капиталовложения, инвестиции, деньги, наличные, курс рубля, рубли, подкуп, задолженность, нал, черный нал, вклад, первый взнос
Дополнительные средства у города появятся за счет межбюджетных трансфертов и инициативных платежей Фото:

Расходная часть бюджета города Челябинска увеличится почти на 1,5 млрд рублей. Предлагаемые главой города Натальей Котовой изменения в городской бюджет депутаты утвердили 26 февраля на заседании гордумы.

«В бюджет внесли изменения на 1 млрд 446 млн рублей. Бюджет скорректирован с учетом свободных остатков по итогам 2023 года. Так, с учетом межбюджетных трансфертов и инициативных платежей удалось равномерно распределить средства практически на все отрасли, в том числе дорожную, культуры и образования, также распределены средства на инициативные проекты», — сообщила Котова.

Также на заседании отметили, дополнительные средства необходимы для реализации муниципальных программ капитального строительства, в системе образования, развития дорожного хозяйства, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и сохранения и развития культуры и физической культуры. Доходная часть бюджета пополнится за счет межбюджетных трансфертов на 648,6 млн рублей, за счет инициативных платежей — на 12 млн рублей.

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Расходная часть бюджета города Челябинска увеличится почти на 1,5 млрд рублей. Предлагаемые главой города Натальей Котовой изменения в городской бюджет депутаты утвердили 26 февраля на заседании гордумы. «В бюджет внесли изменения на 1 млрд 446 млн рублей. Бюджет скорректирован с учетом свободных остатков по итогам 2023 года. Так, с учетом межбюджетных трансфертов и инициативных платежей удалось равномерно распределить средства практически на все отрасли, в том числе дорожную, культуры и образования, также распределены средства на инициативные проекты», — сообщила Котова. Также на заседании отметили, дополнительные средства необходимы для реализации муниципальных программ капитального строительства, в системе образования, развития дорожного хозяйства, модернизации жилищно-коммунального хозяйства и сохранения и развития культуры и физической культуры. Доходная часть бюджета пополнится за счет межбюджетных трансфертов на 648,6 млн рублей, за счет инициативных платежей — на 12 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...