Опасна ли стевия, которую исключили из перечня разрешенных добавок

Терапевт Лазуренко опровергла сообщения об опасности стевии

27 февраля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Стевия показана людям, которые стремятся не употреблять сахар и фруктозу, сказала Наталья Лазуренко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подсластитель стевия, который исключили из списка разрешенных добавок, безопасна и показана людям с диабетом, лишним весом и ожирением. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко. Изменения связаны с тем, что данное вещество было указано в перечне дважды. Поправки к техрегламенту, регулирующему использование пищевых добавок, вступают в силу 27 февраля 2024. Из перечня исключены 19 позиций и добавлено шесть. В частности, убрана пищевая добавка — подсластитель стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), экстракты этого растения, порошок из листьев и сироп из них. Но в перечне остались стевиолгликозиды Е 960. Они являются экстрактом стевии, только с более точной спецификацией (процент содержания основного вещества, примесей, в том числе токсичных, способ получения). «Это продукт растительного происхождения. Он очень хорошо работает на углеводный обмен. Стевия помогает нам контролировать и гликемию, и психоэмоциональное поведение пациента. Например, он решил нормализовать свой вес, и использует в своем рационе продукты, которые не содержат сахар либо фруктозу. Стевия не обладает способностью повышать уровень глюкозы и инсулина. Это показатели, на которые ориентируются пациенты с избыточным весом, с ожирением, сахарным диабетом. Я не читала ни одного исследования, которое бы говорили о том, что стевия негативно влияет на организм человека», — сказала Наталья Лазуренко. Новость по теме После Нового года россияне перешли на здоровое питание Не стоит переживать, что данный подсластитель исчезнет с полок магазинов, подчеркнула URA.RU нутрициолог, диетолог Ирина Писарева. «Сейчас убрали дублирующие позиции из списка. То есть стевию как бы исключили, а стевиолгликозид остается. Его можно использовать. Прописали просто конкретные нормы. Использование любого сахарозаменителя, даже натурального, должно быть, конечно же, обоснованным и назначено специалистом. Должны учитываться нормы употребления», — объяснила специалист. Однако существует один нюанс, когда стевия может быть не столь безопасна, отметила URA.RU врач-диетолог сети лабораторий Лабквест, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Ранее считалось, что она безопасна. Но при нагревании стевия распадается с образованием хлорпропанола. Это вещество может приводить к нарушениям в работе эндокринной системы и является мутагеном», — сообщила специалист. Однако данный элемент выделяется при нагреваннии многих продуктов, добавила Лазуренко. «Это вещество химического происхождения, которое образуется в процессе обработки пищевых продуктов. В основном это касается рафинированных масел, соленых продуктов. Образуется в общем при нагревании любой пищи. То есть, если пожарить на костре мясо, то тоже выделится этот хлорпропанол», — заключила врач. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подсластитель стевия, который исключили из списка разрешенных добавок, безопасна и показана людям с диабетом, лишним весом и ожирением. Об этом в беседе с URA.RU рассказала диетолог, врач-терапевт, специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко. Изменения связаны с тем, что данное вещество было указано в перечне дважды. Поправки к техрегламенту, регулирующему использование пищевых добавок, вступают в силу 27 февраля 2024. Из перечня исключены 19 позиций и добавлено шесть. В частности, убрана пищевая добавка — подсластитель стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), экстракты этого растения, порошок из листьев и сироп из них. Но в перечне остались стевиолгликозиды Е 960. Они являются экстрактом стевии, только с более точной спецификацией (процент содержания основного вещества, примесей, в том числе токсичных, способ получения). «Это продукт растительного происхождения. Он очень хорошо работает на углеводный обмен. Стевия помогает нам контролировать и гликемию, и психоэмоциональное поведение пациента. Например, он решил нормализовать свой вес, и использует в своем рационе продукты, которые не содержат сахар либо фруктозу. Стевия не обладает способностью повышать уровень глюкозы и инсулина. Это показатели, на которые ориентируются пациенты с избыточным весом, с ожирением, сахарным диабетом. Я не читала ни одного исследования, которое бы говорили о том, что стевия негативно влияет на организм человека», — сказала Наталья Лазуренко. Не стоит переживать, что данный подсластитель исчезнет с полок магазинов, подчеркнула URA.RU нутрициолог, диетолог Ирина Писарева. «Сейчас убрали дублирующие позиции из списка. То есть стевию как бы исключили, а стевиолгликозид остается. Его можно использовать. Прописали просто конкретные нормы. Использование любого сахарозаменителя, даже натурального, должно быть, конечно же, обоснованным и назначено специалистом. Должны учитываться нормы употребления», — объяснила специалист. Однако существует один нюанс, когда стевия может быть не столь безопасна, отметила URA.RU врач-диетолог сети лабораторий Лабквест, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Ранее считалось, что она безопасна. Но при нагревании стевия распадается с образованием хлорпропанола. Это вещество может приводить к нарушениям в работе эндокринной системы и является мутагеном», — сообщила специалист. Однако данный элемент выделяется при нагреваннии многих продуктов, добавила Лазуренко. «Это вещество химического происхождения, которое образуется в процессе обработки пищевых продуктов. В основном это касается рафинированных масел, соленых продуктов. Образуется в общем при нагревании любой пищи. То есть, если пожарить на костре мясо, то тоже выделится этот хлорпропанол», — заключила врач.