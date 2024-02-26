В Тюмени откроется магазин, где продают футболки с комарами и оленями

В Тюмени откроется магазин одежды YAMAL

26 февраля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Бренд YAMAL специализируется на пошиве спортивной и повседневной одежды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени откроется магазин одежды YAMAL. Информация об этом указана на сайте компании. Бренд базируется в ЯНАО и специализируется на пошиве спортивной одежды с изображением местной фауны. В числе прочих — футболки с комарами, оленями и медведями. «Тюмень, скоро открытие! Рады сообщить вам отличную новость. Магазин YAMAL совсем скоро откроет свои двери для жителей и гостей города Тюмени», — говорится в сообщении. Точная дата открытия шоурума не указана. Бренд YAMAL представляет спортивную и повседневную одежду для мужчин, женщин и детей. Среди особенностей марки — принты в виде животных, насекомых и основных достопримечательностей севера.

В Тюмени откроется магазин одежды YAMAL. Информация об этом указана на сайте компании. Бренд базируется в ЯНАО и специализируется на пошиве спортивной одежды с изображением местной фауны. В числе прочих — футболки с комарами, оленями и медведями. «Тюмень, скоро открытие! Рады сообщить вам отличную новость. Магазин YAMAL совсем скоро откроет свои двери для жителей и гостей города Тюмени», — говорится в сообщении. Точная дата открытия шоурума не указана. Бренд YAMAL представляет спортивную и повседневную одежду для мужчин, женщин и детей. Среди особенностей марки — принты в виде животных, насекомых и основных достопримечательностей севера.