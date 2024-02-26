В Тюмени откроется магазин, где продают футболки с комарами и оленями

В Тюмени откроется магазин одежды YAMAL
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Мастерская волонтеров из группы Тепло матери. Свердловская область, теплая одежда, зимняя одежда, теплые вещи, флис, флисовая одежда
Бренд YAMAL специализируется на пошиве спортивной и повседневной одежды Фото:

В Тюмени откроется магазин одежды YAMAL. Информация об этом указана на сайте компании. Бренд базируется в ЯНАО и специализируется на пошиве спортивной одежды с изображением местной фауны. В числе прочих — футболки с комарами, оленями и медведями.

«Тюмень, скоро открытие! Рады сообщить вам отличную новость. Магазин YAMAL совсем скоро откроет свои двери для жителей и гостей города Тюмени», — говорится в сообщении. Точная дата открытия шоурума не указана.

Бренд YAMAL представляет спортивную и повседневную одежду для мужчин, женщин и детей. Среди особенностей марки — принты в виде животных, насекомых и основных достопримечательностей севера.

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В Тюмени откроется магазин одежды YAMAL. Информация об этом указана на сайте компании. Бренд базируется в ЯНАО и специализируется на пошиве спортивной одежды с изображением местной фауны. В числе прочих — футболки с комарами, оленями и медведями. «Тюмень, скоро открытие! Рады сообщить вам отличную новость. Магазин YAMAL совсем скоро откроет свои двери для жителей и гостей города Тюмени», — говорится в сообщении. Точная дата открытия шоурума не указана. Бренд YAMAL представляет спортивную и повседневную одежду для мужчин, женщин и детей. Среди особенностей марки — принты в виде животных, насекомых и основных достопримечательностей севера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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