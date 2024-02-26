В Тюмени появились нелегальные бойцовские клубы из 90-х

В Тюмени растет количество нелегальных спортзалов для занятий ММА

Тюменцы стали чаще заниматься спортом в нелегальных центрах ММА Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В подвалах тюменских многоэтажек начали открываться нелегальные спортивные залы для занятий ММА (mixed martial arts — смешанные боевые искусства — прим. URA.RU), в которых также проходят бои между спортсменами. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Это настоящие бойцовские клубы из 90-х, когда спортивные залы были чуть ли не в каждой второй многоэтажке. Работают ребята нелегально, поскольку у владельцев таких точек, как правило, нет лицензий и вообще каких-либо разрешительных документов на осуществление подобной деятельности. Медиков там, естественно, тоже нет. Поэтому спортсмены занимаются на свой страх и риск», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что помимо тренировок там также проходят поединки между спортсменами. «Речь идет не о тренировочных спаррингах, а о настоящих боях с полным контактом между бойцами. В таких поединках очень легко получить различные травмы, так как в ринг встают подготовленные парни с поставленным ударом», — отметил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.