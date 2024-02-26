Трамвай имеет длину корпуса в 25 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске трехсекционный трамвай назвали в честь молодой звезды северного небесного полушария. Как сообщили в пресс-службе Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ), вагон получил имя Кастор.

«После перерыва в три года УКВЗ выпускает новый самый короткий в своем классе трехсекционный низкопольный трамвайный вагон. Он назван в честь звезды Кастор в созвездии Близнецов возрастом как около 370 млн лет и расстоянием от Солнца в 50 световых лет», — отметили на заводе.

Трамвай разработали для эксплуатации в ряде городов России. Вагон является четырехдверным. Он удобен на длинных маршрутах. Имеет наибольшее в своем классе количество сидячих мест — 64. Также имеется одно место для маломобильных пассажиров. За счет небольшой длины в 25 метров применение трамвая оценят на маршрутах, где имеются радиусы поворота 14 метров. Исполнение вагона позволяет вагону двигаться со скоростью до 90 километров в час. Основным преимуществом трамвая на заводе посчитали его стоимость. Цена в базовой комплектации не превышает 155 млн рублей.

«Мы специально делали трамвай в бюджете на 20% ниже рынка, чтобы он стал доступным для городов. Это должно повлиять на продвижение трамвая и облегчить городам финансовую нагрузку», — заявил гендиректор УКВЗ Роман Новиков.

Завод Роскосмоса принял решение давать трамваям звездные названия. Кастор является двойной звездой альфа в то время, как ее напарница Поллукс — менее яркая, имеющая статус звезды бета.

Трехсекционный трамвай создан специально для ряда городов Фото: пресс-служба УКВЗ

Вагон может развивать скорость до 90 километров в час Фото: пресс-служба УКВЗ