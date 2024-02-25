В жилом доме Надыма осыпаются стены после капремонта

В Надыме управляющая компания покрасила стены краской, разбавленной ацетоном Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) жильцы многоквартирного дома пожаловались на капитальный ремонт, который испортился спустя несколько месяцев. Об этом горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Капитальный ремонт дома и подъезда на Полярной 3/1. Мало того, что дом красили в ноябре в мороз, разводили краску ацетоном чтоб не мерзла, дышать в квартирах нечем было. Так еще и свежий ремонт тупо отвалился спустя пару месяцев», — написал житель города в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Многие горожане рассказали, что столкнулись с подобной проблемой в своих домах. «Зверева 47, 1подъезд — аналогичная история. Капремонт сделали 2 года назад, отваливаться стало практически на следующий день. Сейчас подъезд выглядит хуже, чем до ремонта. Стены супятся», — рассказала Наталья Тодорова. «В нашем подъезде аналогично. Красили летом, все облезло», — поделилась Ledi Di.

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что подрядчик, выполнивший некачественный ремонт, проведет устранение замечаний за свой счет в случае действующей на данный момент гарантии. «По вопросу текущего ремонта подъезда Вам необходимо обратиться в свою управляющую организацию. В случае бездействия управляющей организации горожане вправе направить обращение в департамент государственного жилищного надзора», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о черной плесени, которая распространилась в жилом доме Ноябрьска (ЯНАО). Жильцы дома на протяжении долгого времени дышат токсичными выделениями грибка.

Подъезд жилого дома после капремонта в Надыме Фото: сообщество «Злой и добрый надымчанин», соцсеть «ВКонтакте»