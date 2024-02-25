25 февраля 2024

В городе ЯНАО разрушился только что отремонтированный подъезд. Фото

В жилом доме Надыма осыпаются стены после капремонта
© Служба новостей «URA.RU»
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Поиск бездомной беженки Галины. Екатеринбург., подъезд дома
В Надыме управляющая компания покрасила стены краской, разбавленной ацетоном Фото:

В Надыме (ЯНАО) жильцы многоквартирного дома пожаловались на капитальный ремонт, который испортился спустя несколько месяцев. Об этом горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте».

«Капитальный ремонт дома и подъезда на Полярной 3/1. Мало того, что дом красили в ноябре в мороз, разводили краску ацетоном чтоб не мерзла, дышать в квартирах нечем было. Так еще и свежий ремонт тупо отвалился спустя пару месяцев», — написал житель города в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Многие горожане рассказали, что столкнулись с подобной проблемой в своих домах. «Зверева 47, 1подъезд — аналогичная история. Капремонт сделали 2 года назад, отваливаться стало практически на следующий день. Сейчас подъезд выглядит хуже, чем до ремонта. Стены супятся», — рассказала Наталья Тодорова. «В нашем подъезде аналогично. Красили летом, все облезло», — поделилась Ledi Di.

В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что подрядчик, выполнивший некачественный ремонт, проведет устранение замечаний за свой счет в случае действующей на данный момент гарантии. «По вопросу текущего ремонта подъезда Вам необходимо обратиться в свою управляющую организацию. В случае бездействия управляющей организации горожане вправе направить обращение в департамент государственного жилищного надзора», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о черной плесени, которая распространилась в жилом доме Ноябрьска (ЯНАО). Жильцы дома на протяжении долгого времени дышат токсичными выделениями грибка.

Подъезд жилого дома после капремонта в Надыме
Подъезд жилого дома после капремонта в Надыме
Фото:
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В Надыме (ЯНАО) жильцы многоквартирного дома пожаловались на капитальный ремонт, который испортился спустя несколько месяцев. Об этом горожане сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Капитальный ремонт дома и подъезда на Полярной 3/1. Мало того, что дом красили в ноябре в мороз, разводили краску ацетоном чтоб не мерзла, дышать в квартирах нечем было. Так еще и свежий ремонт тупо отвалился спустя пару месяцев», — написал житель города в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Многие горожане рассказали, что столкнулись с подобной проблемой в своих домах. «Зверева 47, 1подъезд — аналогичная история. Капремонт сделали 2 года назад, отваливаться стало практически на следующий день. Сейчас подъезд выглядит хуже, чем до ремонта. Стены супятся», — рассказала Наталья Тодорова. «В нашем подъезде аналогично. Красили летом, все облезло», — поделилась Ledi Di. В городской администрации корреспонденту URA.RU сообщили, что подрядчик, выполнивший некачественный ремонт, проведет устранение замечаний за свой счет в случае действующей на данный момент гарантии. «По вопросу текущего ремонта подъезда Вам необходимо обратиться в свою управляющую организацию. В случае бездействия управляющей организации горожане вправе направить обращение в департамент государственного жилищного надзора», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о черной плесени, которая распространилась в жилом доме Ноябрьска (ЯНАО). Жильцы дома на протяжении долгого времени дышат токсичными выделениями грибка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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