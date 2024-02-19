В Ноябрьске квартиры в доме покрылись черной плесенью. Фото

20 февраля 2024 в 14:14 Размер текста - 17 +

На Ямале жильцы многоквартирного дома дышат токсичными выделениями из-за плесени Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы многоквартирного дома столкнулись с черной плесенью на стенах. Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Улица Рабочая Оболонь, на стенах и везде плесень! Что делать? Куда обращаться?» — написал горожанин в сообществе «Мой Ноябрьск». На фото, которые предоставил автор поста, виден грибок, распространяющийся по всей квартире. В мэрии сообщили, что в 2023 году представители администрации проводили обследование в данной квартире. «Специалисты определили причины появления плесневелого грибка, дали рекомендации восстановить функционирование отопительного прибора вдоль торцевой стены на кухне, а также полотенцесушителя, установленного в санузле. Был заключен контракт на проведение капитального ремонта, но, к сожалению, рабочим не дали доступ в квартиру, поэтому работы провести не удалось», — говорится в сообщении. В администрации уточнили, что жильцам дома, которые столкнулись с данной проблемой, необходимо обратиться в сектор по контрольной деятельности. Ранее URA.RU писало об образовании плесени в домах в Муравленко (ЯНАО) из-за некачественных теплоизоляционных работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин решил проконтролировать проверку, которую организовали по жалобе горожан. В Ноябрьске в одной из квартир жилого дома образовалась черная плесень Фото: сообщество «Мой Ноябрьск», соцсеть «ВКонтакте» Плесневелый грибок распространяется в углах квартиры Фото: сообщество «Мой Ноябрьск», соцсеть «ВКонтакте» Жильцы дома в Ноябрьске терпят плесень, покрывающую стены в квартире Фото: сообщество «Мой Ноябрьск», соцсеть «ВКонтакте»

В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы многоквартирного дома столкнулись с черной плесенью на стенах. Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Улица Рабочая Оболонь, на стенах и везде плесень! Что делать? Куда обращаться?» — написал горожанин в сообществе «Мой Ноябрьск». На фото, которые предоставил автор поста, виден грибок, распространяющийся по всей квартире. В мэрии сообщили, что в 2023 году представители администрации проводили обследование в данной квартире. «Специалисты определили причины появления плесневелого грибка, дали рекомендации восстановить функционирование отопительного прибора вдоль торцевой стены на кухне, а также полотенцесушителя, установленного в санузле. Был заключен контракт на проведение капитального ремонта, но, к сожалению, рабочим не дали доступ в квартиру, поэтому работы провести не удалось», — говорится в сообщении. В администрации уточнили, что жильцам дома, которые столкнулись с данной проблемой, необходимо обратиться в сектор по контрольной деятельности. Ранее URA.RU писало об образовании плесени в домах в Муравленко (ЯНАО) из-за некачественных теплоизоляционных работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин решил проконтролировать проверку, которую организовали по жалобе горожан.