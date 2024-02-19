В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы многоквартирного дома столкнулись с черной плесенью на стенах. Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте».
«Улица Рабочая Оболонь, на стенах и везде плесень! Что делать? Куда обращаться?» — написал горожанин в сообществе «Мой Ноябрьск». На фото, которые предоставил автор поста, виден грибок, распространяющийся по всей квартире.
В мэрии сообщили, что в 2023 году представители администрации проводили обследование в данной квартире. «Специалисты определили причины появления плесневелого грибка, дали рекомендации восстановить функционирование отопительного прибора вдоль торцевой стены на кухне, а также полотенцесушителя, установленного в санузле. Был заключен контракт на проведение капитального ремонта, но, к сожалению, рабочим не дали доступ в квартиру, поэтому работы провести не удалось», — говорится в сообщении. В администрации уточнили, что жильцам дома, которые столкнулись с данной проблемой, необходимо обратиться в сектор по контрольной деятельности.
В Ноябрьске (ЯНАО) жильцы многоквартирного дома столкнулись с черной плесенью на стенах. Об этом они сообщили в социальной сети «ВКонтакте». «Улица Рабочая Оболонь, на стенах и везде плесень! Что делать? Куда обращаться?» — написал горожанин в сообществе «Мой Ноябрьск». На фото, которые предоставил автор поста, виден грибок, распространяющийся по всей квартире. В мэрии сообщили, что в 2023 году представители администрации проводили обследование в данной квартире. «Специалисты определили причины появления плесневелого грибка, дали рекомендации восстановить функционирование отопительного прибора вдоль торцевой стены на кухне, а также полотенцесушителя, установленного в санузле. Был заключен контракт на проведение капитального ремонта, но, к сожалению, рабочим не дали доступ в квартиру, поэтому работы провести не удалось», — говорится в сообщении. В администрации уточнили, что жильцам дома, которые столкнулись с данной проблемой, необходимо обратиться в сектор по контрольной деятельности. Ранее URA.RU писало об образовании плесени в домах в Муравленко (ЯНАО) из-за некачественных теплоизоляционных работ. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин решил проконтролировать проверку, которую организовали по жалобе горожан.