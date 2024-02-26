Премьер Польши Туск признал критическую ситуацию в отношениях с Украиной

26 февраля 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Дональд Туск призвал разрешить вопрос с Украиной по поводу экспорта зерна так, чтобы решение принесло пользу обоим из сторон Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Ситуация с экспортом украинского зерна, которая негативно сказывается на внутренней экономике Польши, является критической. Об этом рассказал премьер-министр страны Дональд Туск. «В польско-украинских отношениях есть критический момент. <…> Это касается экспорта зерновых, а также других сельскохозяйственных продуктов в Польшу и в Европу без таможенных пошлин и без тех стандартов, которые существуют в Европейском союзе. <…> Сохранение нынешней ситуации неприемлемо для сотен тысяч трудолюбивых людей в Польше», — подчеркнул Дональд Туск, передает Причем он акцентировал внимание на том, что не является предвзятым именно к украинскому народу, однако нужно решать ситуацию, если она вредит непосредственно польскому народу. В то же время компромиссное решение также не должно вредить и Украине, добавил он. На фоне зернового вопроса отношения между Польшей и Киевом стали сильнее усугубляться в прошлом году. Экс-премьер страны Матеуш Моравецкий открыто призывал президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от оскорблений, ведь «поляки такого отношения не допустят». Ранее Польша, а также Словакия и Венгрия продлили эмбарго на экспорт зерна с Украины. Причиной послужил тот факт, что ввоз зерна негативно сказывается на собственном производстве. Польские фермеры несут огромные убытки из-за Украины. В Польше уничтожено 160 тонн украинского зерна, передает MK.RU. Киев отправил Польше ноту протеста из-за просыпанного зерна, сообщает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ситуация с экспортом украинского зерна, которая негативно сказывается на внутренней экономике Польши, является критической. Об этом рассказал премьер-министр страны Дональд Туск. «В польско-украинских отношениях есть критический момент. <…> Это касается экспорта зерновых, а также других сельскохозяйственных продуктов в Польшу и в Европу без таможенных пошлин и без тех стандартов, которые существуют в Европейском союзе. <…> Сохранение нынешней ситуации неприемлемо для сотен тысяч трудолюбивых людей в Польше», — подчеркнул Дональд Туск, передает Причем он акцентировал внимание на том, что не является предвзятым именно к украинскому народу, однако нужно решать ситуацию, если она вредит непосредственно польскому народу. В то же время компромиссное решение также не должно вредить и Украине, добавил он. На фоне зернового вопроса отношения между Польшей и Киевом стали сильнее усугубляться в прошлом году. Экс-премьер страны Матеуш Моравецкий открыто призывал президента Украины Владимира Зеленского воздержаться от оскорблений, ведь «поляки такого отношения не допустят». Ранее Польша, а также Словакия и Венгрия продлили эмбарго на экспорт зерна с Украины. Причиной послужил тот факт, что ввоз зерна негативно сказывается на собственном производстве. Польские фермеры несут огромные убытки из-за Украины. В Польше уничтожено 160 тонн украинского зерна, передает MK.RU. Киев отправил Польше ноту протеста из-за просыпанного зерна, сообщает Life.