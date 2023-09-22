Премьер Польши жестко ответил Зеленскому на его оскорбления

Премьер Польши Моравецкий потребовал от Зеленского перестать оскорблять поляков

22 сентября 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский должен перестать оскорблять поляков, считает Матеуш Моравецкий Фото: Официальный сайт президента Украины Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский перестал оскорблять жителей Польши. Об этом сообщило польское агентство PAP. «Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки этого не допустят», — говорится в материале. Защита от словесной агрессии в сторону Польшы — основная задача польского правительства, добавил Матеуш Моравецкий. Ранее отношения между Польшой и Украиной стали усугубляться из-за зернового вопроса. Варшава продлила эмбарго на экспорт зерна с Украины. Киев после этого заявил, что собирает оспорить это решение во Всемирной торговой организации (ВТО). Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Польшу в поддержке России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что после этого спора отношения между Польшей и Украиной обострились и трение будет только нарастать.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал, чтобы президент Украины Владимир Зеленский перестал оскорблять жителей Польши. Об этом сообщило польское агентство PAP. «Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН. Поляки этого не допустят», — говорится в материале. Защита от словесной агрессии в сторону Польшы — основная задача польского правительства, добавил Матеуш Моравецкий. Ранее отношения между Польшой и Украиной стали усугубляться из-за зернового вопроса. Варшава продлила эмбарго на экспорт зерна с Украины. Киев после этого заявил, что собирает оспорить это решение во Всемирной торговой организации (ВТО). Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Польшу в поддержке России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что после этого спора отношения между Польшей и Украиной обострились и трение будет только нарастать.