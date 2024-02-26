В ХМАО нефтяники начали добывать «трудную» нефть без импортных технологий

26 февраля 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Партнером проекта выступила компания «Газпром» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Нефтяники ХМАО сумели кратно сократить использование импортных технологий в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Об этом губернатор округа Наталья Комарова заявила во время ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. В 2021 году правительство РФ утвердило федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов». Инициаторами выступило Минэнерго РФ, «Газпром нефть» и власти ХМАО. Внедрение нововведений проходило на Пальяновском нефтяном месторождении в Югре. «По нашим оценкам и партнера, а это Министерство энергетики РФ и „Газпром нефть“, мы выходим на финишную прямую. В данном случае несколько показателей, зафиксированных в паспорте программы. О чем речь: это снижение уровня зависимости от импортного оборудования и технологий. С 17 года по 22 годы при бурении скважин с 78 процентов до 0,4 десятых процентов зависимость от импортного оборудования и технологий упала. В использовании химии для гидроразрыва пласта с 70 процентов до 11 процентов», — сообщила Комарова. Если же брать эффективность проекта, то и в этом направлении есть прорыв. Стоимость затрат на оборудование новой нефтяной шахты сократилось почти вдвое. «Если брать оценку KPI этого проекта, то стоимость с 18 тысяч рублей снижена до 8,5. Это выраженные отношения затрат на строительство скважины и накопленной добычи. Вот такие показатели, которые дают нам возможность и основания предполагать, что мы справимся с поставленной задачей по данному проекту», — добавила губернатор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Нефтяники ХМАО сумели кратно сократить использование импортных технологий в добыче трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗ). Об этом губернатор округа Наталья Комарова заявила во время ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU. В 2021 году правительство РФ утвердило федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов». Инициаторами выступило Минэнерго РФ, «Газпром нефть» и власти ХМАО. Внедрение нововведений проходило на Пальяновском нефтяном месторождении в Югре. «По нашим оценкам и партнера, а это Министерство энергетики РФ и „Газпром нефть“, мы выходим на финишную прямую. В данном случае несколько показателей, зафиксированных в паспорте программы. О чем речь: это снижение уровня зависимости от импортного оборудования и технологий. С 17 года по 22 годы при бурении скважин с 78 процентов до 0,4 десятых процентов зависимость от импортного оборудования и технологий упала. В использовании химии для гидроразрыва пласта с 70 процентов до 11 процентов», — сообщила Комарова. Если же брать эффективность проекта, то и в этом направлении есть прорыв. Стоимость затрат на оборудование новой нефтяной шахты сократилось почти вдвое. «Если брать оценку KPI этого проекта, то стоимость с 18 тысяч рублей снижена до 8,5. Это выраженные отношения затрат на строительство скважины и накопленной добычи. Вот такие показатели, которые дают нам возможность и основания предполагать, что мы справимся с поставленной задачей по данному проекту», — добавила губернатор.