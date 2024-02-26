В Екатеринбурге спрятали ящик со 100 тысячами рублей — его будут искать в прямом эфире

В Екатеринбурге спрятали ящик с деньгами перед премьерой шоу «Выживалити»

26 февраля 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Ящик красного цвета будут искать уже в эту среду Фото предоставлено телеканалом «Пятница» Екатеринбуржцам предлагают отыскать ящик, в котором спрятали 100 тысяч рублей. Столица Урала стала одним из пяти российских городов, где проведут необычное соревнование, приурочив его к премьере реалити «Выживалити». Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятница». «Екатеринбургский блогер Света Ананас будет давать подсказки о местонахождении денежного ящика. Подсказки будут появляться и в специальном чат-боте — ссылка на него будет опубликована в telegram-канале „Пятницы“», — пояснили в пресс-службе. Эфир пройдет 28 февраля в 13:00 и будет длиться два часа. Кроме Екатеринбурга, квест пройдет в Воронеже (27 февраля), Новосибирске (29 февраля) и Москве (1 марта). Акция приурочена к премьере реалити «Выживалити», в котором 14 звезд отправятся выживать в дикие условия и попробуют остаться людьми в борьбе за 10 млн рублей. Их ждут физические испытания и психологические ловушки. Во время испытаний каждый игрок будет доведен до предела и вынужден задаться вопросом: на что он готов пойти ради победы. Среди участников будут Юлия Гаврилина (блогер, участница проекта «Звезды в Африке»), Степан Меньщиков (герой «Дома-2»), Свами Даши (победитель «Битвы экстрасенсов»), Анна Горохова (победительница «Пацанок») и другие.

Екатеринбуржцам предлагают отыскать ящик, в котором спрятали 100 тысяч рублей. Столица Урала стала одним из пяти российских городов, где проведут необычное соревнование, приурочив его к премьере реалити «Выживалити». Об этом URA.RU рассказали представители телеканала «Пятница». «Екатеринбургский блогер Света Ананас будет давать подсказки о местонахождении денежного ящика. Подсказки будут появляться и в специальном чат-боте — ссылка на него будет опубликована в telegram-канале „Пятницы“», — пояснили в пресс-службе. Эфир пройдет 28 февраля в 13:00 и будет длиться два часа. Кроме Екатеринбурга, квест пройдет в Воронеже (27 февраля), Новосибирске (29 февраля) и Москве (1 марта). Акция приурочена к премьере реалити «Выживалити», в котором 14 звезд отправятся выживать в дикие условия и попробуют остаться людьми в борьбе за 10 млн рублей. Их ждут физические испытания и психологические ловушки. Во время испытаний каждый игрок будет доведен до предела и вынужден задаться вопросом: на что он готов пойти ради победы. Среди участников будут Юлия Гаврилина (блогер, участница проекта «Звезды в Африке»), Степан Меньщиков (герой «Дома-2»), Свами Даши (победитель «Битвы экстрасенсов»), Анна Горохова (победительница «Пацанок») и другие.