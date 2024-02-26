Сын свердловского экс-министра оказался в центре конфликта в элитном поселке. Фото

27 февраля 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Обитатели коттеджного поселка «Родные просторы» вступили в конфликт с администрацией Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В элитном коттеджном поселке «Родные просторы» в Сысертском районе бьют тревогу: на главном КПП появилось объявление, что проезд к домам не откроют, пока их хозяева не выплатят долги перед осуществляющим охрану индивидуальным предпринимателем Евгением Луговым, аффилированным с сыном бывшего министра сельского хозяйства Свердловской области Сергея Чемезова Алексеем. Почему, они рассказали URA.RU. «Нарушаются наши конституционные права на свободу перемещения и жилище! 7 февраля нам начали угрожать перекрыть въезд в поселок, а уже на следующий день жена Чемезова как собственник участка, через который жители заезжают в поселок, перекрыла въезд под предлогом реконструкции КПП, которая даже не начиналась. Нам предлагали заезжать в поселок по другой дороге, но она не благоустроена и пролегает через частные участки, что незаконно. А если потребуется въезд экстренных служб?! В итоге местные жители просто сняли шлагбаум», — рассказала Татьяна Людмер, член правления товарищества собственников недвижимости садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Просторы». Его создали в 2013 году, сейчас туда входят 64 земельных участка. Собственники уверяют: при покупке им говорили, что дороги, детские и спортивные площадки, КПП будут расположены на землях общего пользования — и проект планировки это подтверждал. Чтобы получить имущество в общедолевое владение, одновременно с заключением договора купли-продажи земельного участка покупатели писали заявление о вступление в члены СНТ. «Мы были уверены, что часть денег идет на создание инфраструктуры, которой будет обеспечен каждый участок. А по факту все это время нас вводили в заблуждение: только в 2022 году мы узнали, что земли общего пользования, сети электроснабжения, сети водоснабжения принадлежат не СНТ „Просторы“, а дачному потребительскому кооперативу (ДПК) „Родные просторы“, где председатель правления — Алексей Чемезов», — жалуется собеседница. Наличие прямого доступа к коммуникациям, считают местные жители, ДПК использует для давления на них. Например, в 2022 году кооператив якобы угрожал отключением уличного освещения, а в 2023-м в поселке временно перекрывали воду. История с КПП якобы из этой же серии. В проекте планировки земельный участок обозначен как территория общего пользования, сейчас его собственником является супруга Алексея Чемезова. Объявление, что въезд на территорию поселка закрыт, появилось именно под ее фамилией. «Мы уже обратились в полицию и прокуратуру, так как считаем это беспределом», — поделились собеседники агентства. При этом они подтверждают, что долг в 663 тысячи рублей за ними действительно есть — за охрану поселка с ноября по февраль. Но оплатить они его не могут, так как счета СНТ арестованы. Арест, в свою очередь, наложили по взысканным в пользу ДПК «Родные просторы» долгам, накопленным жильцами с 2013 по 2021 год. Аффилированность ИП Лугового с Чемезовым подтверждает совместное участие в юридических лицах. Более того, жители платят за ремонт имущества, которое принадлежит ДПК «Родные просторы». Так, в 2023 году Арбитражный суд Свердловской области взыскал с СНТ «Просторы» в пользу ИП Лугового денежные средства за ремонт пруда (пожарного водоема), также принадлежащего ДПК «Родные просторы». В базе СБИС Алексей Чемезов действительно указан как руководитель кооператива «Родные просторы». В беседе с корреспондентом URA.RU информацию о закрытии въезда в поселок он назвал ложной и порекомендовал тем, чьи права действительно нарушаются, обращаться в надзорные органы. Чтобы проехать на территорию поселка, местные жители сняли шлагбаум Фото предоставлено местными жителями Сначала на КПП появилось объявление о том, что шлагбаум будет закрыт до погашения долгов. Спустя время появилось еще одно — о том, что на КПП идет ремонт Фото предоставлено местными жителями Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В элитном коттеджном поселке «Родные просторы» в Сысертском районе бьют тревогу: на главном КПП появилось объявление, что проезд к домам не откроют, пока их хозяева не выплатят долги перед осуществляющим охрану индивидуальным предпринимателем Евгением Луговым, аффилированным с сыном бывшего министра сельского хозяйства Свердловской области Сергея Чемезова Алексеем. Почему, они рассказали URA.RU. «Нарушаются наши конституционные права на свободу перемещения и жилище! 7 февраля нам начали угрожать перекрыть въезд в поселок, а уже на следующий день жена Чемезова как собственник участка, через который жители заезжают в поселок, перекрыла въезд под предлогом реконструкции КПП, которая даже не начиналась. Нам предлагали заезжать в поселок по другой дороге, но она не благоустроена и пролегает через частные участки, что незаконно. А если потребуется въезд экстренных служб?! В итоге местные жители просто сняли шлагбаум», — рассказала Татьяна Людмер, член правления товарищества собственников недвижимости садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Просторы». Его создали в 2013 году, сейчас туда входят 64 земельных участка. Собственники уверяют: при покупке им говорили, что дороги, детские и спортивные площадки, КПП будут расположены на землях общего пользования — и проект планировки это подтверждал. Чтобы получить имущество в общедолевое владение, одновременно с заключением договора купли-продажи земельного участка покупатели писали заявление о вступление в члены СНТ. «Мы были уверены, что часть денег идет на создание инфраструктуры, которой будет обеспечен каждый участок. А по факту все это время нас вводили в заблуждение: только в 2022 году мы узнали, что земли общего пользования, сети электроснабжения, сети водоснабжения принадлежат не СНТ „Просторы“, а дачному потребительскому кооперативу (ДПК) „Родные просторы“, где председатель правления — Алексей Чемезов», — жалуется собеседница. Наличие прямого доступа к коммуникациям, считают местные жители, ДПК использует для давления на них. Например, в 2022 году кооператив якобы угрожал отключением уличного освещения, а в 2023-м в поселке временно перекрывали воду. История с КПП якобы из этой же серии. В проекте планировки земельный участок обозначен как территория общего пользования, сейчас его собственником является супруга Алексея Чемезова. Объявление, что въезд на территорию поселка закрыт, появилось именно под ее фамилией. «Мы уже обратились в полицию и прокуратуру, так как считаем это беспределом», — поделились собеседники агентства. При этом они подтверждают, что долг в 663 тысячи рублей за ними действительно есть — за охрану поселка с ноября по февраль. Но оплатить они его не могут, так как счета СНТ арестованы. Арест, в свою очередь, наложили по взысканным в пользу ДПК «Родные просторы» долгам, накопленным жильцами с 2013 по 2021 год. Аффилированность ИП Лугового с Чемезовым подтверждает совместное участие в юридических лицах. Более того, жители платят за ремонт имущества, которое принадлежит ДПК «Родные просторы». Так, в 2023 году Арбитражный суд Свердловской области взыскал с СНТ «Просторы» в пользу ИП Лугового денежные средства за ремонт пруда (пожарного водоема), также принадлежащего ДПК «Родные просторы». В базе СБИС Алексей Чемезов действительно указан как руководитель кооператива «Родные просторы». В беседе с корреспондентом URA.RU информацию о закрытии въезда в поселок он назвал ложной и порекомендовал тем, чьи права действительно нарушаются, обращаться в надзорные органы.