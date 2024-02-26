Шадринцы отправили бойцам на СВО броневик и оборудование. Фото

26 февраля 2024 в 18:06 Размер текста - 17 +

Броневик из Шадринска приведет груз от волонтеров на передовую и останется там Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители города Шадринска Курганской области отправили бойцам в зону СВО три фуры с грузом лекарств, оборудования и экипировки, а также бронированный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска. «Три фуры и бронированный автомобиль отвезут на передовую лекарства, оборудование, экипировку и необходимые в солдатском быту вещи. 20 тонн от жителей Шадринска и округа, собранные с любовью и надеждой, всем миром. Свою лепту внесли общественники, волонтеры, городская администрация, промышленники и предприниматели», — сообщает городская администрация в своем telegram-канале. Броневик отправили ветераны Афганистана, он останется на передовой Местное отделение Ассоциации ветеранов ГСВГ по заявке добровольческого отряда «Барс-12» направила рыболовные сети — ловушки для дронов. Ребята из Центра гуманитарной помощи ШГПУ «Мы вместе» организовали производство подшлемников, белья, маскировочных костюмов. Волонтеры передали несколько коробок окопных свечей, администрация города — дизельный генератор, купленный по просьбе жительницы Шадринска Елены Кардаковой, чьи сыновья служат по контракту. За доставку груза взялась транспортная компания «Леда». Курганцы и жители региона активно оказывают помощь бойцам СВО и жителям ДНР. URA.RU писало, что жители Альменевского округа Курганской области передали в военный госпиталь в городе Макеевка (ДНР) гуманитарный груз с теплыми вещами и продуктами питания. Шадринцы отправили очередной груз бойца СВО, в том числе бронированный автомобиль Фото: администрация г. Шадринска, https://web.telegram.org/k/#@shadrinskcity Фото: администрация г. Шадринска, https://web.telegram.org/k/#@shadrinskcity Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители города Шадринска Курганской области отправили бойцам в зону СВО три фуры с грузом лекарств, оборудования и экипировки, а также бронированный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска. «Три фуры и бронированный автомобиль отвезут на передовую лекарства, оборудование, экипировку и необходимые в солдатском быту вещи. 20 тонн от жителей Шадринска и округа, собранные с любовью и надеждой, всем миром. Свою лепту внесли общественники, волонтеры, городская администрация, промышленники и предприниматели», — сообщает городская администрация в своем telegram-канале. Броневик отправили ветераны Афганистана, он останется на передовой Местное отделение Ассоциации ветеранов ГСВГ по заявке добровольческого отряда «Барс-12» направила рыболовные сети — ловушки для дронов. Ребята из Центра гуманитарной помощи ШГПУ «Мы вместе» организовали производство подшлемников, белья, маскировочных костюмов. Волонтеры передали несколько коробок окопных свечей, администрация города — дизельный генератор, купленный по просьбе жительницы Шадринска Елены Кардаковой, чьи сыновья служат по контракту. За доставку груза взялась транспортная компания «Леда». Курганцы и жители региона активно оказывают помощь бойцам СВО и жителям ДНР. URA.RU писало, что жители Альменевского округа Курганской области передали в военный госпиталь в городе Макеевка (ДНР) гуманитарный груз с теплыми вещами и продуктами питания.