Шадринцы отправили бойцам на СВО броневик и оборудование. Фото

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Броневик из Шадринска приведет груз от волонтеров на передовую и останется там Фото:

Жители города Шадринска Курганской области отправили бойцам в зону СВО три фуры с грузом лекарств, оборудования и экипировки, а также бронированный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска.

«Три фуры и бронированный автомобиль отвезут на передовую лекарства, оборудование, экипировку и необходимые в солдатском быту вещи. 20 тонн от жителей Шадринска и округа, собранные с любовью и надеждой, всем миром. Свою лепту внесли общественники, волонтеры, городская администрация, промышленники и предприниматели», — сообщает городская администрация в своем telegram-канале. Броневик отправили ветераны Афганистана, он останется на передовой

Местное отделение Ассоциации ветеранов ГСВГ по заявке добровольческого отряда «Барс-12» направила рыболовные сети — ловушки для дронов. Ребята из Центра гуманитарной помощи ШГПУ «Мы вместе» организовали производство подшлемников, белья, маскировочных костюмов. Волонтеры передали несколько коробок окопных свечей, администрация города — дизельный генератор, купленный по просьбе жительницы Шадринска Елены Кардаковой, чьи сыновья служат по контракту. За доставку груза взялась транспортная компания «Леда».

Курганцы и жители региона активно оказывают помощь бойцам СВО и жителям ДНР. URA.RU писало, что жители Альменевского округа Курганской области передали в военный госпиталь в городе Макеевка (ДНР) гуманитарный груз с теплыми вещами и продуктами питания.

Шадринцы отправили очередной груз бойца СВО, в том числе бронированный автомобиль
Шадринцы отправили очередной груз бойца СВО, в том числе бронированный автомобиль
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Жители города Шадринска Курганской области отправили бойцам в зону СВО три фуры с грузом лекарств, оборудования и экипировки, а также бронированный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шадринска. «Три фуры и бронированный автомобиль отвезут на передовую лекарства, оборудование, экипировку и необходимые в солдатском быту вещи. 20 тонн от жителей Шадринска и округа, собранные с любовью и надеждой, всем миром. Свою лепту внесли общественники, волонтеры, городская администрация, промышленники и предприниматели», — сообщает городская администрация в своем telegram-канале. Броневик отправили ветераны Афганистана, он останется на передовой Местное отделение Ассоциации ветеранов ГСВГ по заявке добровольческого отряда «Барс-12» направила рыболовные сети — ловушки для дронов. Ребята из Центра гуманитарной помощи ШГПУ «Мы вместе» организовали производство подшлемников, белья, маскировочных костюмов. Волонтеры передали несколько коробок окопных свечей, администрация города — дизельный генератор, купленный по просьбе жительницы Шадринска Елены Кардаковой, чьи сыновья служат по контракту. За доставку груза взялась транспортная компания «Леда». Курганцы и жители региона активно оказывают помощь бойцам СВО и жителям ДНР. URA.RU писало, что жители Альменевского округа Курганской области передали в военный госпиталь в городе Макеевка (ДНР) гуманитарный груз с теплыми вещами и продуктами питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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