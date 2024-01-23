Курганцы отправили важный груз в военный госпиталь ДНР. Фото

24 января 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Курганцы передали на фронт гуманитарный груз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Курганской области передали в военный госпиталь в городе Макеевка (Донецкая Народная республика) гуманитарный груз с теплыми вещами и продуктами питания. Об этом написал глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко на своей странице в соцсети. «Отправили очередной гуманитарный груз в госпиталь в Макеевку. Наши жители принимают в этом активное участие — закупают пледы, одеяла, продукты, термобелье. Несут теплые вещи и даже мед со своих пасек», — написал Снежко в соцсети «ВКонтакте». Из округа груз был доставлен в Курган для дальнейшей отправки в Донбасс. Глава муниципалитета добавил, что в округе сбором гуманитарной помощи активно занимается совет ветеранов. Закупают все необходимые вещи: термобелье, шапки, перчатки, а также рюкзаки. Ранее URA.RU писало, что курганская больница отправила гуманитарный груз на фронт. Бойцам из зоны СВО передали посылку весом 50 кг с лекарствами, бинтами и теплыми вещами. В Альменевском округе собрали гуманитарный груз в госпиталь в Макеевку Фото: страница Алексея Снежко в соцсети «ВКонтакте»

Жители Курганской области передали в военный госпиталь в городе Макеевка (Донецкая Народная республика) гуманитарный груз с теплыми вещами и продуктами питания. Об этом написал глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко на своей странице в соцсети. «Отправили очередной гуманитарный груз в госпиталь в Макеевку. Наши жители принимают в этом активное участие — закупают пледы, одеяла, продукты, термобелье. Несут теплые вещи и даже мед со своих пасек», — написал Снежко в соцсети «ВКонтакте». Из округа груз был доставлен в Курган для дальнейшей отправки в Донбасс. Глава муниципалитета добавил, что в округе сбором гуманитарной помощи активно занимается совет ветеранов. Закупают все необходимые вещи: термобелье, шапки, перчатки, а также рюкзаки. Ранее URA.RU писало, что курганская больница отправила гуманитарный груз на фронт. Бойцам из зоны СВО передали посылку весом 50 кг с лекарствами, бинтами и теплыми вещами.