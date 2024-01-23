Жители Курганской области передали в военный госпиталь в городе Макеевка (Донецкая Народная республика) гуманитарный груз с теплыми вещами и продуктами питания. Об этом написал глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко на своей странице в соцсети.
«Отправили очередной гуманитарный груз в госпиталь в Макеевку. Наши жители принимают в этом активное участие — закупают пледы, одеяла, продукты, термобелье. Несут теплые вещи и даже мед со своих пасек», — написал Снежко в соцсети «ВКонтакте». Из округа груз был доставлен в Курган для дальнейшей отправки в Донбасс.
Глава муниципалитета добавил, что в округе сбором гуманитарной помощи активно занимается совет ветеранов. Закупают все необходимые вещи: термобелье, шапки, перчатки, а также рюкзаки.
Ранее URA.RU писало, что курганская больница отправила гуманитарный груз на фронт. Бойцам из зоны СВО передали посылку весом 50 кг с лекарствами, бинтами и теплыми вещами.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.