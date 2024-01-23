23 января 2024

Курганцы отправили важный груз в военный госпиталь ДНР. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы передали на фронт гуманитарный груз Фото:
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Жители Курганской области передали в военный госпиталь в городе Макеевка (Донецкая Народная республика) гуманитарный груз с теплыми вещами и продуктами питания. Об этом написал глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко на своей странице в соцсети.

«Отправили очередной гуманитарный груз в госпиталь в Макеевку. Наши жители принимают в этом активное участие — закупают пледы, одеяла, продукты, термобелье. Несут теплые вещи и даже мед со своих пасек», — написал Снежко в соцсети «ВКонтакте». Из округа груз был доставлен в Курган для дальнейшей отправки в Донбасс.

Глава муниципалитета добавил, что в округе сбором гуманитарной помощи активно занимается совет ветеранов. Закупают все необходимые вещи: термобелье, шапки, перчатки, а также рюкзаки.

Ранее URA.RU писало, что курганская больница отправила гуманитарный груз на фронт. Бойцам из зоны СВО передали посылку весом 50 кг с лекарствами, бинтами и теплыми вещами.

В Альменевском округе собрали гуманитарный груз в госпиталь в Макеевку
В Альменевском округе собрали гуманитарный груз в госпиталь в Макеевку
Фото:

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Жители Курганской области передали в военный госпиталь в городе Макеевка (Донецкая Народная республика) гуманитарный груз с теплыми вещами и продуктами питания. Об этом написал глава Альменевского муниципального округа Алексей Снежко на своей странице в соцсети. «Отправили очередной гуманитарный груз в госпиталь в Макеевку. Наши жители принимают в этом активное участие — закупают пледы, одеяла, продукты, термобелье. Несут теплые вещи и даже мед со своих пасек», — написал Снежко в соцсети «ВКонтакте». Из округа груз был доставлен в Курган для дальнейшей отправки в Донбасс. Глава муниципалитета добавил, что в округе сбором гуманитарной помощи активно занимается совет ветеранов. Закупают все необходимые вещи: термобелье, шапки, перчатки, а также рюкзаки. Ранее URA.RU писало, что курганская больница отправила гуманитарный груз на фронт. Бойцам из зоны СВО передали посылку весом 50 кг с лекарствами, бинтами и теплыми вещами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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