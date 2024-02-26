Суд приговорил к пожизненному экс-актера «Глухаря», напавшего на брянское село

Актера сериала «Глухарь» Канахина* приговорили к пожизненному сроку
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Кирилла Канахина заочно приговорили к пожизненному Фото:
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Суд заочно приговорил актера из «Глухаря» Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сыгравшего в сериале «Глухарь», по делу о госизмене к пожизненному лишению свободы за нападение на Брянскую область. Об этом заявил корреспондент ТАСС.

«Суд заочно приговорил актера из „Глухаря“ Канахина к пожизненному сроку за участие в нападении на Брянскую область», — передает корреспондент ТАСС. Канахин принимал участие в нападении на села Брянской области в марте 2023 года в составе одной из диверсионных групп.

Ранее прокурор запросил пожизненный срок Канахину за госизмену. Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал актера, предполагаемого соучастника нападения на села в Брянской области.

*Кирилл Канахин — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Суд заочно приговорил актера из «Глухаря» Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сыгравшего в сериале «Глухарь», по делу о госизмене к пожизненному лишению свободы за нападение на Брянскую область. Об этом заявил корреспондент ТАСС. «Суд заочно приговорил актера из „Глухаря“ Канахина к пожизненному сроку за участие в нападении на Брянскую область», — передает корреспондент ТАСС. Канахин принимал участие в нападении на села Брянской области в марте 2023 года в составе одной из диверсионных групп. Ранее прокурор запросил пожизненный срок Канахину за госизмену. Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал актера, предполагаемого соучастника нападения на села в Брянской области. *Кирилл Канахин — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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