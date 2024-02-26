Суд приговорил к пожизненному экс-актера «Глухаря», напавшего на брянское село

Суд заочно приговорил актера из «Глухаря» Кирилла Канахина (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сыгравшего в сериале «Глухарь», по делу о госизмене к пожизненному лишению свободы за нападение на Брянскую область. Об этом заявил корреспондент ТАСС.
«Суд заочно приговорил актера из „Глухаря“ Канахина к пожизненному сроку за участие в нападении на Брянскую область», — передает корреспондент ТАСС. Канахин принимал участие в нападении на села Брянской области в марте 2023 года в составе одной из диверсионных групп.
Ранее прокурор запросил пожизненный срок Канахину за госизмену. Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал актера, предполагаемого соучастника нападения на села в Брянской области.
*Кирилл Канахин — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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