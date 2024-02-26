26 февраля 2024

Челябинцам рассказали, где продаются самые дешевые дачные участки с домиком. Фото

Самые дешевые дачные участки продаются в Металлургическом районе Челябинска
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снег в городе. Курган, снег, зима, набережная тобола, дачи
Самые дешевые участки с домиком продаются по цене от 200 до 300 тысяч рублей Фото:

Самые дешевые дачные участки с домиком в хорошем состоянии продаются в Металлургическом районе Челябинска в СНТ «Дружба» и «Сад Мечел». Стоимость таких садов составляет от 200 до 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU на «Авито Недвижимость».

«Среди самых бюджетных предложений дач в Челябинске — домик площадью 10 квадратных метров с садом на участке в четыре сотки за 205 тысяч рублей. Сад расположен в Металлургическом районе в СНТ «Дружба», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики отметили, на второй строке в топе самых дешевых садовых участков с домиком в Челябинске располагается сад в СНТ «Дружба». Это уже вариант подороже, дачу площадью 20 квадратных метров предлагают приобрести за 250 тысяч рублей.

Третье место занимает дача в СНТ «Сад Мечел» c дачным домиком площадью 20 квадратных метров и садовым участком в 6 соток. Стоимость объекта 300 тысяч рублей. Участок в этом садовом товариществе продается несколько дешевле, поскольку там нет электричества. При этом средняя стоимость дач в Челябинске на данный момент составляет 650 тысяч рублей за объект.

Третье место занимает дача в СНТ «Сад Мечел» c дачным домиком площадью 20 квадратных метров и садовым участком в 6 соток
Третье место занимает дача в СНТ «Сад Мечел» c дачным домиком площадью 20 квадратных метров и садовым участком в 6 соток
Стоимость дачного участка в СНТ «Мечел» составляет 300 тысяч рублей
Стоимость дачного участка в СНТ «Мечел» составляет 300 тысяч рублей

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самые дешевые дачные участки с домиком в хорошем состоянии продаются в Металлургическом районе Челябинска в СНТ «Дружба» и «Сад Мечел». Стоимость таких садов составляет от 200 до 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU на «Авито Недвижимость». «Среди самых бюджетных предложений дач в Челябинске — домик площадью 10 квадратных метров с садом на участке в четыре сотки за 205 тысяч рублей. Сад расположен в Металлургическом районе в СНТ «Дружба», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отметили, на второй строке в топе самых дешевых садовых участков с домиком в Челябинске располагается сад в СНТ «Дружба». Это уже вариант подороже, дачу площадью 20 квадратных метров предлагают приобрести за 250 тысяч рублей. Третье место занимает дача в СНТ «Сад Мечел» c дачным домиком площадью 20 квадратных метров и садовым участком в 6 соток. Стоимость объекта 300 тысяч рублей. Участок в этом садовом товариществе продается несколько дешевле, поскольку там нет электричества. При этом средняя стоимость дач в Челябинске на данный момент составляет 650 тысяч рублей за объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...