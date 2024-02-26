Самые дешевые дачные участки продаются в Металлургическом районе Челябинска

Самые дешевые участки с домиком продаются по цене от 200 до 300 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самые дешевые дачные участки с домиком в хорошем состоянии продаются в Металлургическом районе Челябинска в СНТ «Дружба» и «Сад Мечел». Стоимость таких садов составляет от 200 до 300 тысяч рублей, сообщили URA.RU на «Авито Недвижимость».

«Среди самых бюджетных предложений дач в Челябинске — домик площадью 10 квадратных метров с садом на участке в четыре сотки за 205 тысяч рублей. Сад расположен в Металлургическом районе в СНТ «Дружба», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики отметили, на второй строке в топе самых дешевых садовых участков с домиком в Челябинске располагается сад в СНТ «Дружба». Это уже вариант подороже, дачу площадью 20 квадратных метров предлагают приобрести за 250 тысяч рублей.

Третье место занимает дача в СНТ «Сад Мечел» c дачным домиком площадью 20 квадратных метров и садовым участком в 6 соток. Стоимость объекта 300 тысяч рублей. Участок в этом садовом товариществе продается несколько дешевле, поскольку там нет электричества. При этом средняя стоимость дач в Челябинске на данный момент составляет 650 тысяч рублей за объект.

Третье место занимает дача в СНТ «Сад Мечел» c дачным домиком площадью 20 квадратных метров и садовым участком в 6 соток Скрин: сайт «Авито»