В Тюменской области благоустроят новый спортивный сквер. Фото

26 февраля 2024 в 19:17 Размер текста - 17 +

Новый объект появится в десятом микрорайоне, голосовать за его концепцию жителям предстоит в марте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) обустроят спортивный сквер. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Новый объект появится в десятом микрорайоне, голосовать за его концепцию жителям предстоит в марте. «Варианты концепции обсудили со спортсменами, архитекторами, сотрудниками департамента городской среды и депутатом этой территории Сергеем Кугаевским. Обсудили критику кривых дорожек и вырубку деревьев. Скорректировали этот момент. Сергей Васильевич поддержал идею убрать большое спортивное ядро из сквера, так как на территории 16 школы всего достаточно», — написал глава Тобольска в своем telegram-канале. По слова Афанасьева, часть больных деревьев на территории вырубят, но высадят в два раза больше новых растений. Также власти хотят обустроить семейные сооружения. Фото: Максим Афанасьев в telegram-канале, https://t.me/mv_afanasev/4868

В Тобольске (Тюменская область) обустроят спортивный сквер. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Новый объект появится в десятом микрорайоне, голосовать за его концепцию жителям предстоит в марте. «Варианты концепции обсудили со спортсменами, архитекторами, сотрудниками департамента городской среды и депутатом этой территории Сергеем Кугаевским. Обсудили критику кривых дорожек и вырубку деревьев. Скорректировали этот момент. Сергей Васильевич поддержал идею убрать большое спортивное ядро из сквера, так как на территории 16 школы всего достаточно», — написал глава Тобольска в своем telegram-канале. По слова Афанасьева, часть больных деревьев на территории вырубят, но высадят в два раза больше новых растений. Также власти хотят обустроить семейные сооружения.