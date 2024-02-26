В Тобольске (Тюменская область) обустроят спортивный сквер. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Новый объект появится в десятом микрорайоне, голосовать за его концепцию жителям предстоит в марте.
«Варианты концепции обсудили со спортсменами, архитекторами, сотрудниками департамента городской среды и депутатом этой территории Сергеем Кугаевским. Обсудили критику кривых дорожек и вырубку деревьев. Скорректировали этот момент. Сергей Васильевич поддержал идею убрать большое спортивное ядро из сквера, так как на территории 16 школы всего достаточно», — написал глава Тобольска в своем telegram-канале.
По слова Афанасьева, часть больных деревьев на территории вырубят, но высадят в два раза больше новых растений. Также власти хотят обустроить семейные сооружения.
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