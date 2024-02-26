В Тюменской области благоустроят новый спортивный сквер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Парка Энгельса после благоустройства. Екатеринбург, парк энгельса
Новый объект появится в десятом микрорайоне, голосовать за его концепцию жителям предстоит в марте Фото:

В Тобольске (Тюменская область) обустроят спортивный сквер. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Новый объект появится в десятом микрорайоне, голосовать за его концепцию жителям предстоит в марте.

«Варианты концепции обсудили со спортсменами, архитекторами, сотрудниками департамента городской среды и депутатом этой территории Сергеем Кугаевским. Обсудили критику кривых дорожек и вырубку деревьев. Скорректировали этот момент. Сергей Васильевич поддержал идею убрать большое спортивное ядро из сквера, так как на территории 16 школы всего достаточно», — написал глава Тобольска в своем telegram-канале.

По слова Афанасьева, часть больных деревьев на территории вырубят, но высадят в два раза больше новых растений. Также власти хотят обустроить семейные сооружения.

Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тобольске (Тюменская область) обустроят спортивный сквер. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев. Новый объект появится в десятом микрорайоне, голосовать за его концепцию жителям предстоит в марте. «Варианты концепции обсудили со спортсменами, архитекторами, сотрудниками департамента городской среды и депутатом этой территории Сергеем Кугаевским. Обсудили критику кривых дорожек и вырубку деревьев. Скорректировали этот момент. Сергей Васильевич поддержал идею убрать большое спортивное ядро из сквера, так как на территории 16 школы всего достаточно», — написал глава Тобольска в своем telegram-канале. По слова Афанасьева, часть больных деревьев на территории вырубят, но высадят в два раза больше новых растений. Также власти хотят обустроить семейные сооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...