Куйвашев выделил главные угрозы на выборах и расстроил критиков в окружении

26 февраля 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев, по словам очевидцев, считает предвыборную ситуацию в регионе контролируемой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Особое внимание на выборах президента, которые пройдут 15 — 17 марта, нужно уделить легитимности процесса и безопасности избирателей и организаторов голосования. Такие установки дал профильной рабочей группе, куда входят топ-чиновники, руководство облизбиркома и МФЦ, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании вечером 26 февраля, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Евгений Куйвашев поручил [руководителю штаба] Олегу Чемезову обратить особое внимание на необходимость соблюдения законности и обеспечения легитимности всего избирательного процесса. Отдельной темой для обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности участников и организаторов голосования и охраны общественного порядка на избирательных участках», — говорится в сообщении департамента. Один из участников на условиях анонимности поделился с URA.RU, что главу региона действительно особенно волнует «угроза различных хакерских атак на инфраструктуру». «Это добавляет ответственности [„силовому“ замгубернатора Азату] Салихову», — поделился источник. По словам другого собеседника из числа присутствовавших, в губернаторском окружении нет единства, достаточно ли эффективно продвигаются проекты, призванные поднять явку на голосовании (особенно актуальна эта тема для Екатеринбурга, где на участки должны прийти минимум 770 тысяч человек), и ожидалось, что губернатор вопрос затронет. «Но об этом не было ни слова», — поделился собеседник. Выборы президента пройдут 15 — 17 марта. За пост будут бороться четверо кандидатов: Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Считается, что выводы о том, насколько эффективно отработали кампанию региональные власти, администрация президента РФ будет решать на основании трех показателей: уровень явки, легитимность и качество голосования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Особое внимание на выборах президента, которые пройдут 15 — 17 марта, нужно уделить легитимности процесса и безопасности избирателей и организаторов голосования. Такие установки дал профильной рабочей группе, куда входят топ-чиновники, руководство облизбиркома и МФЦ, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании вечером 26 февраля, рассказали URA.RU в департаменте информационной политики региона. «Евгений Куйвашев поручил [руководителю штаба] Олегу Чемезову обратить особое внимание на необходимость соблюдения законности и обеспечения легитимности всего избирательного процесса. Отдельной темой для обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности участников и организаторов голосования и охраны общественного порядка на избирательных участках», — говорится в сообщении департамента. Один из участников на условиях анонимности поделился с URA.RU, что главу региона действительно особенно волнует «угроза различных хакерских атак на инфраструктуру». «Это добавляет ответственности [„силовому“ замгубернатора Азату] Салихову», — поделился источник. По словам другого собеседника из числа присутствовавших, в губернаторском окружении нет единства, достаточно ли эффективно продвигаются проекты, призванные поднять явку на голосовании (особенно актуальна эта тема для Екатеринбурга, где на участки должны прийти минимум 770 тысяч человек), и ожидалось, что губернатор вопрос затронет. «Но об этом не было ни слова», — поделился собеседник. Выборы президента пройдут 15 — 17 марта. За пост будут бороться четверо кандидатов: Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Считается, что выводы о том, насколько эффективно отработали кампанию региональные власти, администрация президента РФ будет решать на основании трех показателей: уровень явки, легитимность и качество голосования.