Губернатор Текслер принял посла Казахстана в Челябинске

26 февраля 2024 в 19:35 Размер текста - 17 +

Казахстанская делегация пробудет в Челябинске 26 и 27 февраля Фото: пресс-служба правительства Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым. На встрече обсуждались расширение внешнеторговых отношений и транспортно-логистического взаимодействия, сообщили «URA.RU» 26 февраля в пресс-службе правительства региона. «Уверен, что ежегодные встречи дают дополнительный импульс развитию отношений соседских регионов. Несмотря ни на какие сложности, связанные с политикой других государств, нам необходимо продолжить движение друг к другу. Более восьми тысяч граждан Казахстана постоянно живут, учатся или временно работают на территории нашей области», — заявил Текслер. И добавил, что основе ранее выработанных договоренностей подготовлен проект соглашения между Правительством РФ и Правительством Казахстана о функционировании Костанайского филиала Челябинского госуниверситета (ЧелГУ). «Наша задача — максимальное расширение номенклатуры взаимной торговли. Для нас важно развитие коридора „Север-Юг“. Запущены контейнерные перевозки из Челябинской области в Индию и Саудовскую Аравию через Казахстан. В прошлом году президент Казахстана озвучил инициативу по запуску скоростных грузовых поездов из Челябинской области. Также мы намерены завершить реконструкцию пункта пропуска на границе с Челябинской областью до 2025 года», — резюмировал Абаев. Помимо встречи с главой региона, у делегации республики Казахстан во главе с Абаевым запланирована обширная рабочая программа в Челябинске. Казахстанские представители 26 и 27 февраля посетят ряд крупнейших промышленных предприятий региона. В их числе АО «КОНАР», ДСТ «Урал» и другие. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым. На встрече обсуждались расширение внешнеторговых отношений и транспортно-логистического взаимодействия, сообщили «URA.RU» 26 февраля в пресс-службе правительства региона. «Уверен, что ежегодные встречи дают дополнительный импульс развитию отношений соседских регионов. Несмотря ни на какие сложности, связанные с политикой других государств, нам необходимо продолжить движение друг к другу. Более восьми тысяч граждан Казахстана постоянно живут, учатся или временно работают на территории нашей области», — заявил Текслер. И добавил, что основе ранее выработанных договоренностей подготовлен проект соглашения между Правительством РФ и Правительством Казахстана о функционировании Костанайского филиала Челябинского госуниверситета (ЧелГУ). «Наша задача — максимальное расширение номенклатуры взаимной торговли. Для нас важно развитие коридора „Север-Юг“. Запущены контейнерные перевозки из Челябинской области в Индию и Саудовскую Аравию через Казахстан. В прошлом году президент Казахстана озвучил инициативу по запуску скоростных грузовых поездов из Челябинской области. Также мы намерены завершить реконструкцию пункта пропуска на границе с Челябинской областью до 2025 года», — резюмировал Абаев. Помимо встречи с главой региона, у делегации республики Казахстан во главе с Абаевым запланирована обширная рабочая программа в Челябинске. Казахстанские представители 26 и 27 февраля посетят ряд крупнейших промышленных предприятий региона. В их числе АО «КОНАР», ДСТ «Урал» и другие.