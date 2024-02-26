Губернатор Текслер принял посла Казахстана в Челябинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым. На встрече обсуждались расширение внешнеторговых отношений и транспортно-логистического взаимодействия, сообщили «URA.RU» 26 февраля в пресс-службе правительства региона.
«Уверен, что ежегодные встречи дают дополнительный импульс развитию отношений соседских регионов. Несмотря ни на какие сложности, связанные с политикой других государств, нам необходимо продолжить движение друг к другу. Более восьми тысяч граждан Казахстана постоянно живут, учатся или временно работают на территории нашей области», — заявил Текслер. И добавил, что основе ранее выработанных договоренностей подготовлен проект соглашения между Правительством РФ и Правительством Казахстана о функционировании Костанайского филиала Челябинского госуниверситета (ЧелГУ).
«Наша задача — максимальное расширение номенклатуры взаимной торговли. Для нас важно развитие коридора „Север-Юг“. Запущены контейнерные перевозки из Челябинской области в Индию и Саудовскую Аравию через Казахстан. В прошлом году президент Казахстана озвучил инициативу по запуску скоростных грузовых поездов из Челябинской области. Также мы намерены завершить реконструкцию пункта пропуска на границе с Челябинской областью до 2025 года», — резюмировал Абаев.
Помимо встречи с главой региона, у делегации республики Казахстан во главе с Абаевым запланирована обширная рабочая программа в Челябинске. Казахстанские представители 26 и 27 февраля посетят ряд крупнейших промышленных предприятий региона. В их числе АО «КОНАР», ДСТ «Урал» и другие.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.