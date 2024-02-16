Что известно о челябинской компании «Конар», которую посетил Путин

«Конар» — одна из самых высокотехнологичных компаний Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина

Президент РФ Владимир Путин в рамках визита в Челябинскую область 16 февраля посетил группу предприятий «Конар» (Челябинск). Что известно об одном из инновационных производств в России — в материале URA.RU.

Одно из самых молодых предприятий Челябинска

Группа «Конар», основанная в 1991 году, на несколько десятилетий моложе других заводов города. Спустя 33 года в холдинг входят 11 компаний, обеспечивающих деталями и оборудованием газовую, нефтяную и нефтехимическую промышленности.

С момента образования компания взяла курс на выпуск продукции для энергетиков. Сейчас «Конар» включает в себя четыре дивизиона: литейно-кузнечный, механический, металлоконструкций, комплексный и сервисный инжиниринг. Ключевой промплощадкой стал индустриальный парк «Станкомаш» в Челябинске.

В феврале 2023 года «Конар» посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В ходе визита руководителя в Челябинск шла речь о вопросах нацбезопасности.

Инновационные технологии

Совместно с Южно-Уральским госуниверситетом (ЮУрГУ) компания открыла кафедру по обучению новым технологиям для металлургической отрасли и механообработки. В числе продукции есть высокотехнологичные изделия, многие из которых успешно заменяют импорт. Так, завод на высоте 36 метров смонтировал купол ледовой арены в Санкт-Петербурге.

Другое предприятие группы создало затвор для плавучих заводов Арктики, производящих сжиженный газ. Для буксировочных кораблей на Черном море «Конар» изготовил винторулевые колонки. Направление стало новым для компании.

Финансовое положение компании

В настоящий момент группу возглавляет Валерий Бондаренко. Согласно данным СБИС, в 2022 году выручка флагманского предприятия АО «Конар» составила 19,9 млрд рублей, чистая прибыль — 141,8 млн рублей. Рыночная стоимость компании оценивается в 12,9 млрд рублей.

На предприятии Путин ознакомился с работой цехов механообработки промышленной группы «КОНАР» и предприятия «Транснефть Нефтяные Насосы». Президенту продемонстрировали технические устройства, устанавливаемые на трубопроводах для управления потоками газа, нефти и нефтепродуктов. Также ему представили винторулевые колонки для различных типов судов — морских буксиров, судов-спасателей, танкеров и сухогрузов, включая гребной винт весом 45 тонн.

Перед тем как встретиться с сотрудниками предприятий региона и студентами, глава государства посетил производственный цех завода «Транснефть нефтяные насосы» — совместного предприятия ПАО «Траснефть» и КОНАРа. Его строительство в 2015—2016 годах позволило полностью исключить зависимость от импорта в основных видах оборудования для отрасли, прежде всего магистральных и подпорных насосных агрегатов.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU