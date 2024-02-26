Депутат Сургута раскритиковал авиакомпанию Utair. Фото

26 февраля 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Депутат раскритиковал работу авиакомпании Utair Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сургутский депутат Владимир Болотов раскритиковал работу авиакомпании Utair. Поводом стала задержка вылета рейса из Сургута (ХМАО) в Тюмень. «Аэропорт Сургут, авиакомпания Utair — какая-то бесконечная история — по времени вылет в Тюмень, никто ничего не объявляет, сотрудники аэропорта ничего сказать не могут, чувствую себя в ожидании маршрутки. Короче, какой-то беспросветный бардак», — написал Болотов на своей странице «ВКонтакте». К публикации депутат прикрепил фото, на котором вылет самолета авиакомпании в Тюмень 26 февраля обозначен в 18:45. Согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, борт вылетел в 20:00. Агентство направило запрос в пресс-службу Utair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО экстренно приземлился самолет Utair, летевший в ЯНАО. Инцидент взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура. Депутат пожаловался на задержку самолета Сургут-Тюмень Фото со страницы Владимира Болотова в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/id654246906)

Сургутский депутат Владимир Болотов раскритиковал работу авиакомпании Utair. Поводом стала задержка вылета рейса из Сургута (ХМАО) в Тюмень. «Аэропорт Сургут, авиакомпания Utair — какая-то бесконечная история — по времени вылет в Тюмень, никто ничего не объявляет, сотрудники аэропорта ничего сказать не могут, чувствую себя в ожидании маршрутки. Короче, какой-то беспросветный бардак», — написал Болотов на своей странице «ВКонтакте». К публикации депутат прикрепил фото, на котором вылет самолета авиакомпании в Тюмень 26 февраля обозначен в 18:45. Согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, борт вылетел в 20:00. Агентство направило запрос в пресс-службу Utair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО экстренно приземлился самолет Utair, летевший в ЯНАО. Инцидент взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура.