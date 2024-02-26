Депутат Сургута раскритиковал авиакомпанию Utair. Фото

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Депутат раскритиковал работу авиакомпании Utair Фото:

Сургутский депутат Владимир Болотов раскритиковал работу авиакомпании Utair. Поводом стала задержка вылета рейса из Сургута (ХМАО) в Тюмень.

«Аэропорт Сургут, авиакомпания Utair — какая-то бесконечная история — по времени вылет в Тюмень, никто ничего не объявляет, сотрудники аэропорта ничего сказать не могут, чувствую себя в ожидании маршрутки. Короче, какой-то беспросветный бардак», — написал Болотов на своей странице «ВКонтакте».

К публикации депутат прикрепил фото, на котором вылет самолета авиакомпании в Тюмень 26 февраля обозначен в 18:45. Согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, борт вылетел в 20:00. Агентство направило запрос в пресс-службу Utair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО экстренно приземлился самолет Utair, летевший в ЯНАО. Инцидент взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура.

Депутат пожаловался на задержку самолета Сургут-Тюмень
Депутат пожаловался на задержку самолета Сургут-Тюмень

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Сургутский депутат Владимир Болотов раскритиковал работу авиакомпании Utair. Поводом стала задержка вылета рейса из Сургута (ХМАО) в Тюмень. «Аэропорт Сургут, авиакомпания Utair — какая-то бесконечная история — по времени вылет в Тюмень, никто ничего не объявляет, сотрудники аэропорта ничего сказать не могут, чувствую себя в ожидании маршрутки. Короче, какой-то беспросветный бардак», — написал Болотов на своей странице «ВКонтакте». К публикации депутат прикрепил фото, на котором вылет самолета авиакомпании в Тюмень 26 февраля обозначен в 18:45. Согласно данным онлайн-табло сургутского аэропорта, борт вылетел в 20:00. Агентство направило запрос в пресс-службу Utair с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО экстренно приземлился самолет Utair, летевший в ЯНАО. Инцидент взяла на контроль Уральская транспортная прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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