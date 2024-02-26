В ХМАО экстренно приземлился самолет Utair, летевший в ЯНАО

В аэропорту Сургута незапланированно приземлился борт авиакомпании Utair, который летел в ЯНАО. Причиной стала плохая погода в пункте назначения.
«В аэропорту города Сургута совершил незапланированную посадку рейс номер 185UT авиакомпании „ЮТэйр“ по маршруту Ноябрьск — Новый Уренгой, по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения. На рейс зарегистрировано 121 пассажир», — говорится в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуре.
Теперь рейс должен вылететь Новый Уренгой утром 27 февраля. Пассажирам предоставили питание и заселили в гостиницу.
Ранее URA.RU публиковало советы Роспотребнадзора для пассажиров задержанных авиарейсов. Среди прочего, клиенты еще могут рассчитывать на бесплатное хранение багажа и трансфер до гостиницы.
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