В ХМАО экстренно приземлился самолет Utair, летевший в ЯНАО

26 февраля 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Самолет вынужденно приземлился в ХМАО из-за плохой погоды в пункте назначения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Сургута незапланированно приземлился борт авиакомпании Utair, который летел в ЯНАО. Причиной стала плохая погода в пункте назначения. «В аэропорту города Сургута совершил незапланированную посадку рейс номер 185UT авиакомпании „ЮТэйр“ по маршруту Ноябрьск — Новый Уренгой, по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения. На рейс зарегистрировано 121 пассажир», — говорится в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуре. Теперь рейс должен вылететь Новый Уренгой утром 27 февраля. Пассажирам предоставили питание и заселили в гостиницу. Ранее URA.RU публиковало советы Роспотребнадзора для пассажиров задержанных авиарейсов. Среди прочего, клиенты еще могут рассчитывать на бесплатное хранение багажа и трансфер до гостиницы.

В аэропорту Сургута незапланированно приземлился борт авиакомпании Utair, который летел в ЯНАО. Причиной стала плохая погода в пункте назначения. «В аэропорту города Сургута совершил незапланированную посадку рейс номер 185UT авиакомпании „ЮТэйр“ по маршруту Ноябрьск — Новый Уренгой, по причине неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения. На рейс зарегистрировано 121 пассажир», — говорится в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуре. Теперь рейс должен вылететь Новый Уренгой утром 27 февраля. Пассажирам предоставили питание и заселили в гостиницу. Ранее URA.RU публиковало советы Роспотребнадзора для пассажиров задержанных авиарейсов. Среди прочего, клиенты еще могут рассчитывать на бесплатное хранение багажа и трансфер до гостиницы.