Стали известны подробности гибели мальчика в пермском пруду

Мальчик утонул в пермском пруду, когда возвращался домой от бабушки
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МЧС пресс-конференция по безопасности Крещенских купаний Набережная 10 а Курган, полынья, тонкий лед
Мальчик пошел к котловану на усадьбе родителей Фото:

Четырехлетний мальчик, который утонул в пруду в Чернушинском городском округе, возвращался один домой от бабушки. Она жила по соседству. Но домой ребенок не вернулся.

«Несовершеннолетний 2019 года рождения возвращался домой от бабушки, проживающей по соседству, без сопровождения взрослых. Ребенок домой не вернулся, а пошел к проруби на котловане, вырытом на усадьбе родителей для хозяйственных нужд», — сообщили в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чернушинского округа. Как ребенок оказался в воде и погиб, неизвестно.

Ранее стало известно, что из проруби в Чернушинском городском округе достали тело мальчика. Он погиб при неизвестных обстоятельствах. Возбуждено уголовное дело.

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Четырехлетний мальчик, который утонул в пруду в Чернушинском городском округе, возвращался один домой от бабушки. Она жила по соседству. Но домой ребенок не вернулся. «Несовершеннолетний 2019 года рождения возвращался домой от бабушки, проживающей по соседству, без сопровождения взрослых. Ребенок домой не вернулся, а пошел к проруби на котловане, вырытом на усадьбе родителей для хозяйственных нужд», — сообщили в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Чернушинского округа. Как ребенок оказался в воде и погиб, неизвестно. Ранее стало известно, что из проруби в Чернушинском городском округе достали тело мальчика. Он погиб при неизвестных обстоятельствах. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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