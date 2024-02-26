Россиянам раскрыли, во сколько обойдется отдых в Анапе летом 2024 года

АТОР: недельный тур в Анапу в июне начинается от 60 тысяч рублей на двоих
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость на путевки рассчитана без учета расходов на дорогу Фото:

Цена за недельный тур в Анапу в июне начинается от 60 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Заезд на шесть ночей во второй половине июня в отель три звезды с „все включено“ обойдется в 50-60 тысяч рублей на двоих», — говорится на сайте АТОР. По информации туроператоров, в четырехзвездочный отель путевка может обойтись в 85 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочный — от 140 тысяч рублей. Стоимость рассчитана без расходов на дорогу.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отдыхать в Сочи в межсезонье, передают «Дни.ру». В 2023 году отдых в Сочи подорожал на 30%, сообщили в «Ридусе».

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Цена за недельный тур в Анапу в июне начинается от 60 тысяч рублей на двоих. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «Заезд на шесть ночей во второй половине июня в отель три звезды с „все включено“ обойдется в 50-60 тысяч рублей на двоих», — говорится на сайте АТОР. По информации туроператоров, в четырехзвездочный отель путевка может обойтись в 85 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочный — от 140 тысяч рублей. Стоимость рассчитана без расходов на дорогу. Ранее сообщалось, что россияне стали чаще отдыхать в Сочи в межсезонье, передают «Дни.ру». В 2023 году отдых в Сочи подорожал на 30%, сообщили в «Ридусе».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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