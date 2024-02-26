26 февраля 2024

США похвалили Венгрию за одобрение вступления Швеции в НАТО

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НАТО. Москва. stock, нато, финляндия, флаг, швеция,  stock
В США надеются, что Швеция скоро вступит в НАТО Фото:

США выразили одобрение решению парламента Венгрии, который поддержал вступление Швеции в НАТО. Вашингтон теперь ожидает, что венгерское правительство скоро завершит процесс вступления страны в альянс, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Приветствуем одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО большинством голосов венгерского парламента. Мы призываем венгерское правительство быстро завершить процесс», — заявила Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома.

На первом заседании весенней сессии парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. В результате заключительного голосования поддержку выразили 188 депутатов, против высказались шесть, а четверо воздержались от голосования.

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США выразили одобрение решению парламента Венгрии, который поддержал вступление Швеции в НАТО. Вашингтон теперь ожидает, что венгерское правительство скоро завершит процесс вступления страны в альянс, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Приветствуем одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО большинством голосов венгерского парламента. Мы призываем венгерское правительство быстро завершить процесс», — заявила Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. На первом заседании весенней сессии парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. В результате заключительного голосования поддержку выразили 188 депутатов, против высказались шесть, а четверо воздержались от голосования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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