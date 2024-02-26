США похвалили Венгрию за одобрение вступления Швеции в НАТО

26 февраля 2024 в 23:59 Размер текста - 17 +

В США надеются, что Швеция скоро вступит в НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library США выразили одобрение решению парламента Венгрии, который поддержал вступление Швеции в НАТО. Вашингтон теперь ожидает, что венгерское правительство скоро завершит процесс вступления страны в альянс, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Приветствуем одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО большинством голосов венгерского парламента. Мы призываем венгерское правительство быстро завершить процесс», — заявила Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. На первом заседании весенней сессии парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. В результате заключительного голосования поддержку выразили 188 депутатов, против высказались шесть, а четверо воздержались от голосования.

США выразили одобрение решению парламента Венгрии, который поддержал вступление Швеции в НАТО. Вашингтон теперь ожидает, что венгерское правительство скоро завершит процесс вступления страны в альянс, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Приветствуем одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО большинством голосов венгерского парламента. Мы призываем венгерское правительство быстро завершить процесс», — заявила Карин Жан-Пьер на брифинге для журналистов, трансляция которого велась на официальном сайте Белого дома. На первом заседании весенней сессии парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. В результате заключительного голосования поддержку выразили 188 депутатов, против высказались шесть, а четверо воздержались от голосования.