США похвалили Венгрию за одобрение вступления Швеции в НАТО

США выразили одобрение решению парламента Венгрии, который поддержал вступление Швеции в НАТО. Вашингтон теперь ожидает, что венгерское правительство скоро завершит процесс вступления страны в альянс, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Приветствуем одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО большинством голосов венгерского парламента. Мы призываем венгерское правительство быстро завершить процесс», — заявила Карин Жан-Пьер на
На первом заседании весенней сессии парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс. В результате заключительного голосования поддержку выразили 188 депутатов, против высказались шесть, а четверо воздержались от голосования.
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