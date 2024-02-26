Суд арестовал создателя сериала «Mr.Freeman» из-за военных фейков

27 февраля 2024 в 00:31 Размер текста - 17 +

Дело против Мунтяна* возбудили в октябре прошлого года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал создателя сериала «Mr. Freeman» Павла Мунтяна (признан Минюстом РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ (ВС РФ). Об этом сообщили в самом суде. «Хорошевский райсуд Москвы заочно арестовал автора мультипликационного сериала „Mr. Freeman“ Павла Мунтяна по делу о распространении фейков о ВС РФ. [Он арестован] по делу по пункту „д“ части второй статьи 207.3 УКР РФ („Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации“)», — сказали РИА Новости в суде. Дело против Мунтяна возбудили в октябре прошлого года. 19 декабря на него был составлен протокол по статье о дискредитации российской армии (часть первая статьи 20.3.3 КоАП). Позднее МВД объявило его розыск. Мунтян с 1998 по 2000 год работал в правительстве Москвы, где занимался общественными и межрегиональными связями. В 2008 году выступил в качестве сооснователя анимационной студии Toonbox. В 2009-м выпустил первую серию сериала «Mr. Freeman». В апреле прошлого года Минюст объявил его иностранным агентом. *Павел Мунтян признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал создателя сериала «Mr. Freeman» Павла Мунтяна (признан Минюстом РФ иностранным агентом) по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ (ВС РФ). Об этом сообщили в самом суде. «Хорошевский райсуд Москвы заочно арестовал автора мультипликационного сериала „Mr. Freeman“ Павла Мунтяна по делу о распространении фейков о ВС РФ. [Он арестован] по делу по пункту „д“ части второй статьи 207.3 УКР РФ („Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации“)», — сказали РИА Новости в суде. Дело против Мунтяна возбудили в октябре прошлого года. 19 декабря на него был составлен протокол по статье о дискредитации российской армии (часть первая статьи 20.3.3 КоАП). Позднее МВД объявило его розыск. Мунтян с 1998 по 2000 год работал в правительстве Москвы, где занимался общественными и межрегиональными связями. В 2008 году выступил в качестве сооснователя анимационной студии Toonbox. В 2009-м выпустил первую серию сериала «Mr. Freeman». В апреле прошлого года Минюст объявил его иностранным агентом. *Павел Мунтян признан Минюстом РФ иностранным агентом.