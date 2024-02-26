Мантуров: в российский ОПК привлекли полмиллиона человек в 2023 году

27 февраля 2024 в 01:15 Размер текста - 17 +

В 2023 году российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно расширил свой персонал и сумел привлечь более 500 тысяч новых работников. С таким заявлением выступил вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Только за последний год, [2023] год, мы привлекли более полумиллиона новых работников в оборонно-промышленный комплекс нашей страны. Это колоссальные цифры. И, если говорить, нужно ли еще специалистов, да, конечно же нужно», — подчеркнул Мантуров во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В дополнение к этому, Мантуров сообщил о значительном росте зарплат в отрасли за последние два года. Уровень оплаты труда в ОПК увеличился на 30-60%, что свидетельствует о повышении привлекательности работы в оборонной промышленности и усилиях правительства по улучшению условий труда специалистов.

В 2023 году российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно расширил свой персонал и сумел привлечь более 500 тысяч новых работников. С таким заявлением выступил вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Только за последний год, [2023] год, мы привлекли более полумиллиона новых работников в оборонно-промышленный комплекс нашей страны. Это колоссальные цифры. И, если говорить, нужно ли еще специалистов, да, конечно же нужно», — подчеркнул Мантуров во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В дополнение к этому, Мантуров сообщил о значительном росте зарплат в отрасли за последние два года. Уровень оплаты труда в ОПК увеличился на 30-60%, что свидетельствует о повышении привлекательности работы в оборонной промышленности и усилиях правительства по улучшению условий труда специалистов.