26 февраля 2024

Мантуров: в российский ОПК привлекли полмиллиона человек в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно расширил свой персонал и сумел привлечь более 500 тысяч новых работников. С таким заявлением выступил вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Только за последний год, [2023] год, мы привлекли более полумиллиона новых работников в оборонно-промышленный комплекс нашей страны. Это колоссальные цифры. И, если говорить, нужно ли еще специалистов, да, конечно же нужно», — подчеркнул Мантуров во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

В дополнение к этому, Мантуров сообщил о значительном росте зарплат в отрасли за последние два года. Уровень оплаты труда в ОПК увеличился на 30-60%, что свидетельствует о повышении привлекательности работы в оборонной промышленности и усилиях правительства по улучшению условий труда специалистов.

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В 2023 году российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) значительно расширил свой персонал и сумел привлечь более 500 тысяч новых работников. С таким заявлением выступил вице-премьер и глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. «Только за последний год, [2023] год, мы привлекли более полумиллиона новых работников в оборонно-промышленный комплекс нашей страны. Это колоссальные цифры. И, если говорить, нужно ли еще специалистов, да, конечно же нужно», — подчеркнул Мантуров во время передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». В дополнение к этому, Мантуров сообщил о значительном росте зарплат в отрасли за последние два года. Уровень оплаты труда в ОПК увеличился на 30-60%, что свидетельствует о повышении привлекательности работы в оборонной промышленности и усилиях правительства по улучшению условий труда специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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