Столтенберг намекнул, что НАТО хочет продолжить расширение

27 февраля 2024 в 01:42 Размер текста - 17 +

Парламент Венгрии утвердил соглашение о вступлении Швеции в НАТО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Вступление Швеции в НАТО станет сигналом для президента России Владимира Путина, что двери альянса будут открыты. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «[Вступление Швеции] также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты», — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN. Он считает, что российский лидер якобы «добивается прямо противоположного». По словам Столтенберга, членство Швеции в НАТО выгодно альянсу, так как страна имеет современные подводные лодки. Помимо того, у них есть истребители и хорошо оснащенные ВС. Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразили одобрение решению парламента. Вашингтон теперь ожидает, что венгерское правительство скоро завершит процесс вступления страны в альянс. После этого страна официально станет 32 членом НАТО.

Вступление Швеции в НАТО станет сигналом для президента России Владимира Путина, что двери альянса будут открыты. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «[Вступление Швеции] также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты», — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN. Он считает, что российский лидер якобы «добивается прямо противоположного». По словам Столтенберга, членство Швеции в НАТО выгодно альянсу, так как страна имеет современные подводные лодки. Помимо того, у них есть истребители и хорошо оснащенные ВС. Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразили одобрение решению парламента. Вашингтон теперь ожидает, что венгерское правительство скоро завершит процесс вступления страны в альянс. После этого страна официально станет 32 членом НАТО.