26 февраля 2024

Столтенберг намекнул, что НАТО хочет продолжить расширение

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Парламент Венгрии утвердил соглашение о вступлении Швеции в НАТО Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Вступление Швеции в НАТО станет сигналом для президента России Владимира Путина, что двери альянса будут открыты. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«[Вступление Швеции] также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты», — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN. Он считает, что российский лидер якобы «добивается прямо противоположного».

По словам Столтенберга, членство Швеции в НАТО выгодно альянсу, так как страна имеет современные подводные лодки. Помимо того, у них есть истребители и хорошо оснащенные ВС.

Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразили одобрение решению парламента. Вашингтон теперь ожидает, что венгерское правительство скоро завершит процесс вступления страны в альянс. После этого страна официально станет 32 членом НАТО.

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Вступление Швеции в НАТО станет сигналом для президента России Владимира Путина, что двери альянса будут открыты. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «[Вступление Швеции] также шлет ясный сигнал Путину, что двери НАТО открыты», — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN. Он считает, что российский лидер якобы «добивается прямо противоположного». По словам Столтенберга, членство Швеции в НАТО выгодно альянсу, так как страна имеет современные подводные лодки. Помимо того, у них есть истребители и хорошо оснащенные ВС. Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. После этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выразили одобрение решению парламента. Вашингтон теперь ожидает, что венгерское правительство скоро завершит процесс вступления страны в альянс. После этого страна официально станет 32 членом НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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