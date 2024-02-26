В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 17 при пожаре погибла женщина 1946 года рождения. Об этом рассказали очевидцы.
«В Екатеринбурге на Билимбаевской, 17 при пожаре погибла пожилая женщина. Бабушка, 1946 года, лежала на диване в смежной комнате. По словам соседей, она с трудом могла ходить. Причина не понятна, комната выгорела полностью, установить ее может только экспертиза», — передает слова очевидцев E1.RU.
По словам прохожих, пенсионерка выглядывала в окно и просила о помощи, сказано в тексте. Однако спасти ее не удалось.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.
Обновлено в 02:08
Корреспондент отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается
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