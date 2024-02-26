26 февраля 2024

В Екатеринбурге в пожаре погибла пенсионерка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, окно, многоквартирный дом, эвакуационный выход, отсутствие лестницы
Пенсионерка выглядывала из окна и просила о помощи (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 17 при пожаре погибла женщина 1946 года рождения. Об этом рассказали очевидцы.

«В Екатеринбурге на Билимбаевской, 17 при пожаре погибла пожилая женщина. Бабушка, 1946 года, лежала на диване в смежной комнате. По словам соседей, она с трудом могла ходить. Причина не понятна, комната выгорела полностью, установить ее может только экспертиза», — передает слова очевидцев E1.RU.

По словам прохожих, пенсионерка выглядывала в окно и просила о помощи, сказано в тексте. Однако спасти ее не удалось.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено в 02:08

Корреспондент отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается

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В Екатеринбурге на улице Билимбаевская, 17 при пожаре погибла женщина 1946 года рождения. Об этом рассказали очевидцы. «В Екатеринбурге на Билимбаевской, 17 при пожаре погибла пожилая женщина. Бабушка, 1946 года, лежала на диване в смежной комнате. По словам соседей, она с трудом могла ходить. Причина не понятна, комната выгорела полностью, установить ее может только экспертиза», — передает слова очевидцев E1.RU. По словам прохожих, пенсионерка выглядывала в окно и просила о помощи, сказано в тексте. Однако спасти ее не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 02:08 Корреспондент отправил запрос в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Ответ ожидается
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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