26 февраля 2024

«Известия»: Минфин РФ хочет радикально снизить долю льготной ипотеки

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К лету правительство РФ должно решить вопрос некоторых видов ипотечных программ с господдержкой Фото:

Министерство финансов РФ разрабатывает предложения, касающиеся будущего ипотечных программ с господдержкой. Программы должны быть комплексными, со льготами для семей и представителей целевых профессий, сообщил источник, близкий к ведомству.

«Минфин готовит предложения по обновлению системы кредитования на покупку жилья с поддержкой. Ведомство исходит из того, что их система должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий», — пишут «Известия» со ссылкой на источник.

К лету правительство должно решить вопрос некоторых видов ипотечных программ с господдержкой. В частности, 1 июля истекает срок действия двух популярных видов — льготной под 8% и семейной под 6%. К концу года дедлайн установлен по ипотеке для IT-специалистов.

В Минфине разрабатывают предложения с комплексным подходом к льготным программам. Выгодные условия должны быть предоставлены нуждающимся в поддержке государства семьям и представителям целевых специальностей. При этом, программы по льготным ставкам не должны превышать 25% на первичном рынке жилья. По итогам 2023 года, объем льготных ипотечных программ на первичном рынке достигал порядка 90%. По мнению экспертов, комплексный и адресный подход в льготной ипотеке более рациональный, в сравнении с географическим.

Минцифры РФ ранее сообщало, что лимит по программе IТ-ипотеки увеличат с 500 до 700 миллиардов рублей. С нынешним лимитом поддержку могут получить 50 тысяч специалистов. Однако после того, как он будет увеличен — на помощь от государства смогут рассчитывать дополнительно около 15 тысяч айтишников.

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Министерство финансов РФ разрабатывает предложения, касающиеся будущего ипотечных программ с господдержкой. Программы должны быть комплексными, со льготами для семей и представителей целевых профессий, сообщил источник, близкий к ведомству. «Минфин готовит предложения по обновлению системы кредитования на покупку жилья с поддержкой. Ведомство исходит из того, что их система должна быть комплексной с предоставлением льгот семьям и представителям целевых профессий», — пишут «Известия» со ссылкой на источник. К лету правительство должно решить вопрос некоторых видов ипотечных программ с господдержкой. В частности, 1 июля истекает срок действия двух популярных видов — льготной под 8% и семейной под 6%. К концу года дедлайн установлен по ипотеке для IT-специалистов. В Минфине разрабатывают предложения с комплексным подходом к льготным программам. Выгодные условия должны быть предоставлены нуждающимся в поддержке государства семьям и представителям целевых специальностей. При этом, программы по льготным ставкам не должны превышать 25% на первичном рынке жилья. По итогам 2023 года, объем льготных ипотечных программ на первичном рынке достигал порядка 90%. По мнению экспертов, комплексный и адресный подход в льготной ипотеке более рациональный, в сравнении с географическим. Минцифры РФ ранее сообщало, что лимит по программе IТ-ипотеки увеличат с 500 до 700 миллиардов рублей. С нынешним лимитом поддержку могут получить 50 тысяч специалистов. Однако после того, как он будет увеличен — на помощь от государства смогут рассчитывать дополнительно около 15 тысяч айтишников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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