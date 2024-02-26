Общество Выплаты и пенсии Минцифры РФ: лимит по программе IТ-ипотеки увеличат до 700 млрд рублей 26 февраля 2024 в 14:07 Размер текста - 17 + Увеличение лимита ипотеки позволит получить поддержку дополнительно 15 тысяч IT-специалистам Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки увеличат с 500 до 700 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить еще на 200 миллиардов рублей — до 700 миллиардов рублей», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Уточняется, что с нынешним лимитом поддержку могут получить 50 тысяч специалистов. Однако после того, как он будет увеличен — на помощь от государства смогут рассчитывать дополнительно около 15 тысяч айтишников. Ранее сообщалось, что российские банки снизили объемы выдачи IT-ипотеки или вовсе перестали ее выдавать. По мнению аналитиков, это может быть связано с высоким спросом на меры поддержки. То есть многие финучреждения израсходовали лимиты по ипотеке для IT-специалистов , пишет Pravda.Ru. В России общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки увеличат с 500 до 700 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Минцифры РФ. «Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить еще на 200 миллиардов рублей — до 700 миллиардов рублей», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. Уточняется, что с нынешним лимитом поддержку могут получить 50 тысяч специалистов. Однако после того, как он будет увеличен — на помощь от государства смогут рассчитывать дополнительно около 15 тысяч айтишников. Ранее сообщалось, что российские банки снизили объемы выдачи IT-ипотеки или вовсе перестали ее выдавать. По мнению аналитиков, это может быть связано с высоким спросом на меры поддержки. То есть многие финучреждения израсходовали лимиты по ипотеке для IT-специалистов, пишет Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям