Минцифры РФ: лимит по программе IТ-ипотеки увеличат до 700 млрд рублей

В России общий кредитный лимит по программе льготной IT-ипотеки увеличат с 500 до 700 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
«Общий кредитный лимит по программе льготной ИТ-ипотеки планируется увеличить еще на 200 миллиардов рублей — до 700 миллиардов рублей», — говорится в сообщении. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что с нынешним лимитом поддержку могут получить 50 тысяч специалистов. Однако после того, как он будет увеличен — на помощь от государства смогут рассчитывать дополнительно около 15 тысяч айтишников.
Ранее сообщалось, что российские банки снизили объемы выдачи IT-ипотеки или вовсе перестали ее выдавать. По мнению аналитиков, это может быть связано с высоким спросом на меры поддержки. То есть многие финучреждения
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