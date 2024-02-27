ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на двух направлениях

Армия России поразила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, милитари, армия, оружие, милитаризация, самолет, z войска
ВС России ударили по опорнику ВСУ с предельно малой высоты Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска уничтожили опорные пункты украинской армии на краснолиманском и запорожском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства, передает РИА Новости. Уточняется, что удар по опорнику наносился на предельно малой высоте в 25 метров.

Также артиллеристы соединения ВДВ нанесли поражение украинскому опорному пункту близ населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. Удары наносились с помощью расчетов реактивных систем залпового огня «Град», уничтожена живая сила противника.

Ранее сообщалось об освобождении Авдеевки. Недавно глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке города от подразделений ВСУ, пишет Life. Также стало известно о взятии армией РФ села Ласточкино, пишет Pravda.Ru.

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Российские войска уничтожили опорные пункты украинской армии на краснолиманском и запорожском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства, передает РИА Новости. Уточняется, что удар по опорнику наносился на предельно малой высоте в 25 метров. Также артиллеристы соединения ВДВ нанесли поражение украинскому опорному пункту близ населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. Удары наносились с помощью расчетов реактивных систем залпового огня «Град», уничтожена живая сила противника. Ранее сообщалось об освобождении Авдеевки. Недавно глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке города от подразделений ВСУ, пишет Life. Также стало известно о взятии армией РФ села Ласточкино, пишет Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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