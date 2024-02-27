Армия и оружие ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на двух направлениях Армия России поразила опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении 27 февраля 2024 в 07:20 Размер текста - 17 + ВС России ударили по опорнику ВСУ с предельно малой высоты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска уничтожили опорные пункты украинской армии на краснолиманском и запорожском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства, передает РИА Новости. Уточняется, что удар по опорнику наносился на предельно малой высоте в 25 метров. Также артиллеристы соединения ВДВ нанесли поражение украинскому опорному пункту близ населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. Удары наносились с помощью расчетов реактивных систем залпового огня «Град», уничтожена живая сила противника. Ранее сообщалось об освобождении Авдеевки. Недавно глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке города от подразделений ВСУ, пишет Life . Также стало известно о взятии армией РФ села Ласточкино , пишет Pravda.Ru. Российские войска уничтожили опорные пункты украинской армии на краснолиманском и запорожском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства, передает РИА Новости. Уточняется, что удар по опорнику наносился на предельно малой высоте в 25 метров. Также артиллеристы соединения ВДВ нанесли поражение украинскому опорному пункту близ населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. Удары наносились с помощью расчетов реактивных систем залпового огня «Град», уничтожена живая сила противника. Ранее сообщалось об освобождении Авдеевки. Недавно глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке города от подразделений ВСУ, пишет Life. Также стало известно о взятии армией РФ села Ласточкино, пишет Pravda.Ru. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям