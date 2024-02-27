ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ на двух направлениях

Российские войска уничтожили опорные пункты украинской армии на краснолиманском и запорожском направлениях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Экипажи штурмовых самолетов Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении оборонного ведомства, передает РИА Новости. Уточняется, что удар по опорнику наносился на предельно малой высоте в 25 метров.
Также артиллеристы соединения ВДВ нанесли поражение украинскому опорному пункту близ населенного пункта Вербовое на запорожском направлении. Удары наносились с помощью расчетов реактивных систем залпового огня «Град», уничтожена живая сила противника.
Ранее сообщалось об освобождении Авдеевки. Недавно глава ДНР Денис Пушилин заявил о полной зачистке города от подразделений ВСУ, пишет
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