Минфин США предупредил о снижении цен в большинстве стран мира в 2024 году

Минфин США в 2024 году ожидает снижения цен в 80% стран мира. Об этом заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен.
«Международный валютный фонд и другие прогнозисты предрекали широкомасштабное замедление мировой экономики в 2023 году, которого не произошло. Вместо этого рост составил 3,1%, превысив ожидания, а инфляция снизилась, при этом ожидается, что цены продолжат падать в этом году примерно в 80% стран», —
Еще в январе 2023 года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики начнет ускоряться в 2024 году. Также в МВФ прогнозировали рост глобального ВВП на 3,1% в текущем году, а в 2025 — на 3,2%.
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