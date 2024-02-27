Минфин США предупредил о снижении цен в большинстве стран мира в 2024 году

27 февраля 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

Джанет Йеллен заявила, что мировая экономика в 2023 году выросла на 3,1% Фото: Официальный сайт Федеральной резервной системы США Минфин США в 2024 году ожидает снижения цен в 80% стран мира. Об этом заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен. «Международный валютный фонд и другие прогнозисты предрекали широкомасштабное замедление мировой экономики в 2023 году, которого не произошло. Вместо этого рост составил 3,1%, превысив ожидания, а инфляция снизилась, при этом ожидается, что цены продолжат падать в этом году примерно в 80% стран», — передает слова Джанет Йеллен агентство Reuters. Еще в январе 2023 года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики начнет ускоряться в 2024 году. Также в МВФ прогнозировали рост глобального ВВП на 3,1% в текущем году, а в 2025 — на 3,2%.

Минфин США в 2024 году ожидает снижения цен в 80% стран мира. Об этом заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен. «Международный валютный фонд и другие прогнозисты предрекали широкомасштабное замедление мировой экономики в 2023 году, которого не произошло. Вместо этого рост составил 3,1%, превысив ожидания, а инфляция снизилась, при этом ожидается, что цены продолжат падать в этом году примерно в 80% стран», — передает слова Джанет Йеллен агентство Reuters. Еще в январе 2023 года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики начнет ускоряться в 2024 году. Также в МВФ прогнозировали рост глобального ВВП на 3,1% в текущем году, а в 2025 — на 3,2%.