Минфин США предупредил о снижении цен в большинстве стран мира в 2024 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Министр финансов США Джанет Йеллен. stock, Джанет Йеллен,  stock
Джанет Йеллен заявила, что мировая экономика в 2023 году выросла на 3,1% Фото:

Минфин США в 2024 году ожидает снижения цен в 80% стран мира. Об этом заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен.

«Международный валютный фонд и другие прогнозисты предрекали широкомасштабное замедление мировой экономики в 2023 году, которого не произошло. Вместо этого рост составил 3,1%, превысив ожидания, а инфляция снизилась, при этом ожидается, что цены продолжат падать в этом году примерно в 80% стран», — передает слова Джанет Йеллен агентство Reuters.

Еще в январе 2023 года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики начнет ускоряться в 2024 году. Также в МВФ прогнозировали рост глобального ВВП на 3,1% в текущем году, а в 2025 — на 3,2%.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минфин США в 2024 году ожидает снижения цен в 80% стран мира. Об этом заявила глава американского ведомства Джанет Йеллен. «Международный валютный фонд и другие прогнозисты предрекали широкомасштабное замедление мировой экономики в 2023 году, которого не произошло. Вместо этого рост составил 3,1%, превысив ожидания, а инфляция снизилась, при этом ожидается, что цены продолжат падать в этом году примерно в 80% стран», — передает слова Джанет Йеллен агентство Reuters. Еще в январе 2023 года директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики начнет ускоряться в 2024 году. Также в МВФ прогнозировали рост глобального ВВП на 3,1% в текущем году, а в 2025 — на 3,2%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...