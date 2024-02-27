Российский банк выплатит 8 млрд рублей клиентам из-за решения ЦБ

Банк «Точка» выплатит своим клиентам средства, заблокированные на счетах QIWI после отзыва лицензии Центробанком. Общая сумма может составить восемь миллиардов рублей.
Решение будет касаться предпринимателей, чьи потери не смогли покрыть выплатами от Агентства по страхованию вкладов. «Это будет реализовано за счет того, что „Точка“ выкупит у своих клиентов права требования к QIWI и возьмет на себя все риски последующего взыскания этих сумм. Выплаты будут поступать на счета, открытые на лицензии Банка „Точка“», — сообщили в финучреждении, передает РБК.
Уточняется, что если остаток на счете QIWI был в иностранной валюте, то «Точка» выплатит компенсацию в рублях в соответствии с курсом Центробанка. Общая сумма может составить восемь миллиардов рублей.
Ранее Центральный Банк России отозвал лицензию у банка QIWI, пишет РАПСИ. Свое решение ЦБ объяснил нарушением финорганизацией федеральных законов банковской деятельности, а также финансированием терроризма. Также QIWI обвинили в открытии электронных кошельков с использованием данных граждан без их ведома, передают «
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