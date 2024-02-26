26 февраля 2024

В десятках домов Кургана временно отключат горячую воду. Список

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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, смеситель, опрессовки, ванная, отключение воды, водоснабжение, горячая вода, санузел, ванная комната, душ, холодная вода
В десятках курганских домов временно отключат горячую воду Фото:

Тепловые сети проводят ремонт и профилактику нагревательного оборудования в теплопунктах Кургана. В связи с этим временно будет отключена горячая вода по нескольким городским адресам. Об этом информирует telegram-канал Курганской генерирующей компании.

«В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах № 33, 44, 114, 117, 118, 133, 163 во время рабочего дня будет остановлена подача горячего водоснабжения», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также несколько часов не будет горячей воды из-за ремонта трубопровода горячего водоснабжения.

Без горячей воды останутся жители более 25 домов в Кургане. Ситуация продлится максимум до 16 часов 27 февраля.

Список домов Кургана, где отключат воду 27 февраля 2024 года
Список домов Кургана, где отключат воду 27 февраля 2024 года

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Тепловые сети проводят ремонт и профилактику нагревательного оборудования в теплопунктах Кургана. В связи с этим временно будет отключена горячая вода по нескольким городским адресам. Об этом информирует telegram-канал Курганской генерирующей компании. «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах № 33, 44, 114, 117, 118, 133, 163 во время рабочего дня будет остановлена подача горячего водоснабжения», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также несколько часов не будет горячей воды из-за ремонта трубопровода горячего водоснабжения. Без горячей воды останутся жители более 25 домов в Кургане. Ситуация продлится максимум до 16 часов 27 февраля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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