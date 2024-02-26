В десятках домов Кургана временно отключат горячую воду. Список

27 февраля 2024 в 09:41 Размер текста - 17 +

В десятках курганских домов временно отключат горячую воду Фото: Анна Майорова © URA.RU Тепловые сети проводят ремонт и профилактику нагревательного оборудования в теплопунктах Кургана. В связи с этим временно будет отключена горячая вода по нескольким городским адресам. Об этом информирует telegram-канал Курганской генерирующей компании. «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах № 33, 44, 114, 117, 118, 133, 163 во время рабочего дня будет остановлена подача горячего водоснабжения», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также несколько часов не будет горячей воды из-за ремонта трубопровода горячего водоснабжения. Без горячей воды останутся жители более 25 домов в Кургане. Ситуация продлится максимум до 16 часов 27 февраля. Список домов Кургана, где отключат воду 27 февраля 2024 года Скрин: https://t.me/kgk_kurgan

Тепловые сети проводят ремонт и профилактику нагревательного оборудования в теплопунктах Кургана. В связи с этим временно будет отключена горячая вода по нескольким городским адресам. Об этом информирует telegram-канал Курганской генерирующей компании. «В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах № 33, 44, 114, 117, 118, 133, 163 во время рабочего дня будет остановлена подача горячего водоснабжения», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также несколько часов не будет горячей воды из-за ремонта трубопровода горячего водоснабжения. Без горячей воды останутся жители более 25 домов в Кургане. Ситуация продлится максимум до 16 часов 27 февраля.