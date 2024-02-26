Тепловые сети проводят ремонт и профилактику нагревательного оборудования в теплопунктах Кургана. В связи с этим временно будет отключена горячая вода по нескольким городским адресам. Об этом информирует telegram-канал Курганской генерирующей компании.
«В связи с чисткой водоводяных подогревателей в центральных тепловых пунктах № 33, 44, 114, 117, 118, 133, 163 во время рабочего дня будет остановлена подача горячего водоснабжения», — говорится в сообщении ресурсоснабжающей организации. Также несколько часов не будет горячей воды из-за ремонта трубопровода горячего водоснабжения.
Без горячей воды останутся жители более 25 домов в Кургане. Ситуация продлится максимум до 16 часов 27 февраля.
Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.