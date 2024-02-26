26 февраля 2024

В Калининском районе Челябинска затопило улицу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
Ремонтные бригады устраняют последствия аварии Фото:

В Челябинске 27 февраля произошла коммунальная авария на пересечении улиц Университетская Набережная и Чичерина. Читатели URA.RU прислали фото происходящего. По их словам, пешеходам приходится перепрыгивать через потоп.

«Потоп на пересечении Университетской набережной и Чичерина. Перейти улицу, при этом не замочив ноги, просто невозможно», — сообщили URA.RU читатели.

В пресс-службе мэрии областного центра агентству сообщили, что в настоящее время ремонтными бригадами осуществляется откачка воды. После поврежденный участок будет отключен для устранения аварии.

«Технологическое нарушение произошло на сетях водоснабжения Магнитогорской сетевой организации. Ситуация находится на контроле Управления жилищно-коммунального хозяйства», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

На пересечении улиц Университетская Набережная и Чичерина потоп
На пересечении улиц Университетская Набережная и Чичерина потоп
Фото:

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В Челябинске 27 февраля произошла коммунальная авария на пересечении улиц Университетская Набережная и Чичерина. Читатели URA.RU прислали фото происходящего. По их словам, пешеходам приходится перепрыгивать через потоп. «Потоп на пересечении Университетской набережной и Чичерина. Перейти улицу, при этом не замочив ноги, просто невозможно», — сообщили URA.RU читатели. В пресс-службе мэрии областного центра агентству сообщили, что в настоящее время ремонтными бригадами осуществляется откачка воды. После поврежденный участок будет отключен для устранения аварии. «Технологическое нарушение произошло на сетях водоснабжения Магнитогорской сетевой организации. Ситуация находится на контроле Управления жилищно-коммунального хозяйства», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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