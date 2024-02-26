В Калининском районе Челябинска затопило улицу. Фото

27 февраля 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Ремонтные бригады устраняют последствия аварии Фото: Александр Кондратюк © URA.RU В Челябинске 27 февраля произошла коммунальная авария на пересечении улиц Университетская Набережная и Чичерина. Читатели URA.RU прислали фото происходящего. По их словам, пешеходам приходится перепрыгивать через потоп. «Потоп на пересечении Университетской набережной и Чичерина. Перейти улицу, при этом не замочив ноги, просто невозможно», — сообщили URA.RU читатели. В пресс-службе мэрии областного центра агентству сообщили, что в настоящее время ремонтными бригадами осуществляется откачка воды. После поврежденный участок будет отключен для устранения аварии. «Технологическое нарушение произошло на сетях водоснабжения Магнитогорской сетевой организации. Ситуация находится на контроле Управления жилищно-коммунального хозяйства», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска. На пересечении улиц Университетская Набережная и Чичерина потоп Фото: группа «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в «ВКонтакте» https://vk.com/academ?w=wall-51720458_333358

В Челябинске 27 февраля произошла коммунальная авария на пересечении улиц Университетская Набережная и Чичерина. Читатели URA.RU прислали фото происходящего. По их словам, пешеходам приходится перепрыгивать через потоп. «Потоп на пересечении Университетской набережной и Чичерина. Перейти улицу, при этом не замочив ноги, просто невозможно», — сообщили URA.RU читатели. В пресс-службе мэрии областного центра агентству сообщили, что в настоящее время ремонтными бригадами осуществляется откачка воды. После поврежденный участок будет отключен для устранения аварии. «Технологическое нарушение произошло на сетях водоснабжения Магнитогорской сетевой организации. Ситуация находится на контроле Управления жилищно-коммунального хозяйства», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.