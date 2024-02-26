В Челябинске 27 февраля произошла коммунальная авария на пересечении улиц Университетская Набережная и Чичерина. Читатели URA.RU прислали фото происходящего. По их словам, пешеходам приходится перепрыгивать через потоп.
«Потоп на пересечении Университетской набережной и Чичерина. Перейти улицу, при этом не замочив ноги, просто невозможно», — сообщили URA.RU читатели.
В пресс-службе мэрии областного центра агентству сообщили, что в настоящее время ремонтными бригадами осуществляется откачка воды. После поврежденный участок будет отключен для устранения аварии.
«Технологическое нарушение произошло на сетях водоснабжения Магнитогорской сетевой организации. Ситуация находится на контроле Управления жилищно-коммунального хозяйства», — отметили в пресс-службе администрации Челябинска.
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