В пермский музей в спецавтомобиле прибыли работы Зураба Церетели. Фото

27 февраля 2024 в 10:08 Размер текста - 17 +

Для разгрузки потребовался кран Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Усольский музей «Палаты Строгановых», который находится в Пермском крае, прибыли работы народного художника СССР Зураба Церетели. Их доставили в специальном автомобиле, а чтобы разгрузить, пришлось использовать кран. «В специальной опломбированной машине, в сопровождении специалистов выставочного отдела Российской академии художеств к нам прибыли работы народного художника СССР Зураба Церетели. Сложным моментом стала разгрузка скульптуры „Равноапостольный князь Владимир“, но справились мы с этим отлично», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники музея сейчас готовятся к открытию выставки. Оно состоится 1 марта. В экспозиции будут представлены работы Церетели в редкой художественной технике — перегородчатой эмали. Скульптуру руками не перенести Усольский музей «Палаты Строгановых» в ВК https://vk.com/club70365050 Работы Зураба Церетели развешивают для открытия выставки Усольский музей «Палаты Строгановых» в ВК https://vk.com/club70365050

В Усольский музей «Палаты Строгановых», который находится в Пермском крае, прибыли работы народного художника СССР Зураба Церетели. Их доставили в специальном автомобиле, а чтобы разгрузить, пришлось использовать кран. «В специальной опломбированной машине, в сопровождении специалистов выставочного отдела Российской академии художеств к нам прибыли работы народного художника СССР Зураба Церетели. Сложным моментом стала разгрузка скульптуры „Равноапостольный князь Владимир“, но справились мы с этим отлично», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники музея сейчас готовятся к открытию выставки. Оно состоится 1 марта. В экспозиции будут представлены работы Церетели в редкой художественной технике — перегородчатой эмали.