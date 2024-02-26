26 февраля 2024

В пермский музей в спецавтомобиле прибыли работы Зураба Церетели. Фото

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Международная выставка "Оборона и защита-2012". Нижний Тагил, подъемный кран, кран, автокран
Для разгрузки потребовался кран Фото:

В Усольский музей «Палаты Строгановых», который находится в Пермском крае, прибыли работы народного художника СССР Зураба Церетели. Их доставили в специальном автомобиле, а чтобы разгрузить, пришлось использовать кран.

«В специальной опломбированной машине, в сопровождении специалистов выставочного отдела Российской академии художеств к нам прибыли работы народного художника СССР Зураба Церетели. Сложным моментом стала разгрузка скульптуры „Равноапостольный князь Владимир“, но справились мы с этим отлично», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники музея сейчас готовятся к открытию выставки. Оно состоится 1 марта. В экспозиции будут представлены работы Церетели в редкой художественной технике — перегородчатой эмали.

Скульптуру руками не перенести
Скульптуру руками не перенести
Работы Зураба Церетели развешивают для открытия выставки
Работы Зураба Церетели развешивают для открытия выставки

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В Усольский музей «Палаты Строгановых», который находится в Пермском крае, прибыли работы народного художника СССР Зураба Церетели. Их доставили в специальном автомобиле, а чтобы разгрузить, пришлось использовать кран. «В специальной опломбированной машине, в сопровождении специалистов выставочного отдела Российской академии художеств к нам прибыли работы народного художника СССР Зураба Церетели. Сложным моментом стала разгрузка скульптуры „Равноапостольный князь Владимир“, но справились мы с этим отлично», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Сотрудники музея сейчас готовятся к открытию выставки. Оно состоится 1 марта. В экспозиции будут представлены работы Церетели в редкой художественной технике — перегородчатой эмали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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