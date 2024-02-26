26 февраля 2024

Свердловскому пиарщику, который оскорбил Татарского, вынесли приговор. Фото

Суд наказал свердловского пиарщика Ширшикова из-за поста о военкоре Татарском
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по Ширшикову. Екатеринбург , ширшиков ярослав
Ярослав Ширшиков проведет два года в колонии Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал пиарщика Ярослава Ширшикова виновным в оправдании терроризма из-за поста о погибшем во время теракта военкоре Владлене Татарском. Ему назначили два года колонии, передает корреспондент URA.RU из зала суда.

После оглашения приговора Ширшикова сразу же арестовали. В ближайшее время его поместят в СИЗО, откуда он отправится отбывать срок.

Ширшиков был задержан силовиками утром 18 апреля 2023 года. Бойцы в масках пришли к нему домой и отвезли в отдел полиции. Там пиарщик признал авторство публикации, за которую его осудили.

Теракт в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский, произошел 2 апреля 2023 года. Военкор находился в кафе на творческом вечере. Тогда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. Виновной в случившемся признали Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом). Ей назначили 27 лет колонии и штраф в размере 600 тысяч рублей.

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Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал пиарщика Ярослава Ширшикова виновным в оправдании терроризма из-за поста о погибшем во время теракта военкоре Владлене Татарском. Ему назначили два года колонии, передает корреспондент URA.RU из зала суда. После оглашения приговора Ширшикова сразу же арестовали. В ближайшее время его поместят в СИЗО, откуда он отправится отбывать срок. Ширшиков был задержан силовиками утром 18 апреля 2023 года. Бойцы в масках пришли к нему домой и отвезли в отдел полиции. Там пиарщик признал авторство публикации, за которую его осудили. Теракт в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский, произошел 2 апреля 2023 года. Военкор находился в кафе на творческом вечере. Тогда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. Виновной в случившемся признали Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом). Ей назначили 27 лет колонии и штраф в размере 600 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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