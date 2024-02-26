Центральный окружной военный суд Екатеринбурга признал пиарщика Ярослава Ширшикова виновным в оправдании терроризма из-за поста о погибшем во время теракта военкоре Владлене Татарском. Ему назначили два года колонии, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
После оглашения приговора Ширшикова сразу же арестовали. В ближайшее время его поместят в СИЗО, откуда он отправится отбывать срок.
Ширшиков был задержан силовиками утром 18 апреля 2023 года. Бойцы в масках пришли к нему домой и отвезли в отдел полиции. Там пиарщик признал авторство публикации, за которую его осудили.
Теракт в Санкт-Петербурге, где погиб Татарский, произошел 2 апреля 2023 года. Военкор находился в кафе на творческом вечере. Тогда ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. Виновной в случившемся признали Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом). Ей назначили 27 лет колонии и штраф в размере 600 тысяч рублей.
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