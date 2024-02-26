26 февраля 2024

В пермском кинотеатре покажут послание Путина Федеральному собранию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие Veer Mall. Екатеринбург, кинотеатр, кинозал, veer mall, веер молл
Прямую трансляцию покажут бесплатно Фото:

Пермяки смогут посмотреть послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на большом экране. Прямую трансляцию покажут в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «iMall Эспланада».

«Послание Владимира Путина Федеральному собранию (прямая трансляция) 29 февраля в 14:00. Хронометраж: 3 часа. Без возрастных ограничений», — сказано на сайте кинотеатра.

Уточняется, что для показа выделили зал «Комфорт». Посмотреть послание можно бесплатно, но для этого надо забронировать место на сайте кинотеатра. В специальной форме зрителей просят указать номер телефона и электронную почту.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермяки смогут посмотреть послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на большом экране. Прямую трансляцию покажут в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «iMall Эспланада». «Послание Владимира Путина Федеральному собранию (прямая трансляция) 29 февраля в 14:00. Хронометраж: 3 часа. Без возрастных ограничений», — сказано на сайте кинотеатра. Уточняется, что для показа выделили зал «Комфорт». Посмотреть послание можно бесплатно, но для этого надо забронировать место на сайте кинотеатра. В специальной форме зрителей просят указать номер телефона и электронную почту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...