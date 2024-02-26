В пермском кинотеатре покажут послание Путина Федеральному собранию

27 февраля 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Прямую трансляцию покажут бесплатно Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермяки смогут посмотреть послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на большом экране. Прямую трансляцию покажут в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «iMall Эспланада». «Послание Владимира Путина Федеральному собранию (прямая трансляция) 29 февраля в 14:00. Хронометраж: 3 часа. Без возрастных ограничений», — сказано на сайте кинотеатра. Уточняется, что для показа выделили зал «Комфорт». Посмотреть послание можно бесплатно, но для этого надо забронировать место на сайте кинотеатра. В специальной форме зрителей просят указать номер телефона и электронную почту.

Пермяки смогут посмотреть послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию на большом экране. Прямую трансляцию покажут в кинотеатре «Синема 5» в ТРЦ «iMall Эспланада». «Послание Владимира Путина Федеральному собранию (прямая трансляция) 29 февраля в 14:00. Хронометраж: 3 часа. Без возрастных ограничений», — сказано на сайте кинотеатра. Уточняется, что для показа выделили зал «Комфорт». Посмотреть послание можно бесплатно, но для этого надо забронировать место на сайте кинотеатра. В специальной форме зрителей просят указать номер телефона и электронную почту.