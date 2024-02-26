В Тюменском районе построят новую школу

27 февраля 2024 в 11:08 Размер текста - 17 +

Новая школа появится в поселке Винзили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Областные власти заключили контракт на проектирование школы в Тюменском районе. Образовательное учреждение построят в поселке Винзили. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Проектная документация будет разработана с использованием основных конструктивных и объемно-планировочных решений проекта строительства школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени. Общая площадь здания составит 21 тыс. кв. метров», — сообщили в инфоцентре. Начальник Главного управления строительства Павел Перевалов добавил, что школа будет построена «под ключ», что позволит сэкономить средства на разработке проектной документации. «Разработку проекта и строительство здания возьмет на себя одна компания. Такой подход к строительству социальных объектов позволяет значительно сокращать время реализации проекта и расходы на строительство», — заявил Перевалов. Школу введут в эксплуатацию в 2026 году. Привязка проекта к земельному участку будет выполнена к осени текущего года.

Областные власти заключили контракт на проектирование школы в Тюменском районе. Образовательное учреждение построят в поселке Винзили. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Проектная документация будет разработана с использованием основных конструктивных и объемно-планировочных решений проекта строительства школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени. Общая площадь здания составит 21 тыс. кв. метров», — сообщили в инфоцентре. Начальник Главного управления строительства Павел Перевалов добавил, что школа будет построена «под ключ», что позволит сэкономить средства на разработке проектной документации. «Разработку проекта и строительство здания возьмет на себя одна компания. Такой подход к строительству социальных объектов позволяет значительно сокращать время реализации проекта и расходы на строительство», — заявил Перевалов. Школу введут в эксплуатацию в 2026 году. Привязка проекта к земельному участку будет выполнена к осени текущего года.