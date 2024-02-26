26 февраля 2024

В Тюменском районе построят новую школу

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство школы в Заозерном. Курган, школа, заозерный, стройка
Новая школа появится в поселке Винзили Фото:

Областные власти заключили контракт на проектирование школы в Тюменском районе. Образовательное учреждение построят в поселке Винзили. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«Проектная документация будет разработана с использованием основных конструктивных и объемно-планировочных решений проекта строительства школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени. Общая площадь здания составит 21 тыс. кв. метров», — сообщили в инфоцентре.

Начальник Главного управления строительства Павел Перевалов добавил, что школа будет построена «под ключ», что позволит сэкономить средства на разработке проектной документации. «Разработку проекта и строительство здания возьмет на себя одна компания. Такой подход к строительству социальных объектов позволяет значительно сокращать время реализации проекта и расходы на строительство», — заявил Перевалов.

Школу введут в эксплуатацию в 2026 году. Привязка проекта к земельному участку будет выполнена к осени текущего года.

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Областные власти заключили контракт на проектирование школы в Тюменском районе. Образовательное учреждение построят в поселке Винзили. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «Проектная документация будет разработана с использованием основных конструктивных и объемно-планировочных решений проекта строительства школы в микрорайоне Мелиораторов Тюмени. Общая площадь здания составит 21 тыс. кв. метров», — сообщили в инфоцентре. Начальник Главного управления строительства Павел Перевалов добавил, что школа будет построена «под ключ», что позволит сэкономить средства на разработке проектной документации. «Разработку проекта и строительство здания возьмет на себя одна компания. Такой подход к строительству социальных объектов позволяет значительно сокращать время реализации проекта и расходы на строительство», — заявил Перевалов. Школу введут в эксплуатацию в 2026 году. Привязка проекта к земельному участку будет выполнена к осени текущего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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