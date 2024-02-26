26 февраля 2024

Австралийку с откровенного фото перепутали с известной тюменской радиоведущей

© Служба новостей «URA.RU»
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Отличить австралийскую модель и тюменскую ведущую не смогла даже родная мама последней Фото:

Радиоведущая из Тюмени, автор курсов по голосу и речи Мария Кондратович рассказала, что в Сети нашлась фотография, где изображена девушка в откровенном наряде, сильно похожая на тюменку. Как сообщила Мария во время youtube-шоу «Обожаю», на фото оказалась молодая австралийка.

«Мне прислали фотографию, где я с ярким макияжем, в сетчатой одежде и говорят: „Маша, это же ты!“. Я смотрю, и это действительно я — у человека мои глаза, мои волосы, мой подбородок. Даже моя мама сказала, что это я. Естественно, я стала разыскивать эту девушку и оказалось, что она из Австралии, моложе меня на 10 лет. Я ей написала, и мы обе сильно удивились такому сходству», — рассказала радиоведущая.

Мария Кондратович также призналась, что она не против сделать откровенные фото, но только для любимого человека. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают винтажные эротические открытки стоимостью в 1 млн рублей.

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Радиоведущая из Тюмени, автор курсов по голосу и речи Мария Кондратович рассказала, что в Сети нашлась фотография, где изображена девушка в откровенном наряде, сильно похожая на тюменку. Как сообщила Мария во время youtube-шоу «Обожаю», на фото оказалась молодая австралийка. «Мне прислали фотографию, где я с ярким макияжем, в сетчатой одежде и говорят: „Маша, это же ты!“. Я смотрю, и это действительно я — у человека мои глаза, мои волосы, мой подбородок. Даже моя мама сказала, что это я. Естественно, я стала разыскивать эту девушку и оказалось, что она из Австралии, моложе меня на 10 лет. Я ей написала, и мы обе сильно удивились такому сходству», — рассказала радиоведущая. Мария Кондратович также призналась, что она не против сделать откровенные фото, но только для любимого человека. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают винтажные эротические открытки стоимостью в 1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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