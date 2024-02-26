Депутат Лисовский предложил лечить бойцов СВО в родных регионах

27 февраля 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Лисовский предлагает депутатам обратиться в Минобороны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Госдумы Сергей Лисовский предложил объединить усилия депутатов для решения проблемы лечения раненных бойцов СВО в регионах, где нет военных госпиталей. Сейчас военнослужащие вынуждены ездить на лечение в другие регионы страны, рассказал он депутатам Курганской облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Проблема, которая обнаружилась в нашем регионе, это возвращающиеся бойцы с СВО. Многие из них находятся на лечении в течении нескольких месяцев, а иногда и год. Но так как лечение еще не закончено, они еще не демобилизованы, являются военнослужащими. Соответственно будут проходить лечение в военных госпиталях. У нас военного госпиталя нет, наши раненые должны ехать в Челябинск. Многие из них малоподвижны, и здесь много проблем по перемещению, надо еще сопровождение и так далее», — сказал Лисовский. Депутат отметил, что Минобороны не пошло на заключение соглашений с медицинскими учреждениями Курганской области, где военнослужащие могли бы получать медпомощь. Подобная проблема есть и в других регионах, где нет военных госпиталей. «О чем мы договорились: мы собираем базу данных и создаем рабочую группу из депутатов похожих областей. Выходим совместно на Минобороны и предлагаем системное решение, чтобы наши бойцы могли получать достойную медицинскую помощь у себя дома, без необходимости переезда в другие области», — сказал Лисовский. В Курганской области медицинскую помощь вернувшимся с СВО военнослужащим могут оказывать Центр им. Илизарова и Курганский областной госпиталь для ветеранов войн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Сергей Лисовский предложил объединить усилия депутатов для решения проблемы лечения раненных бойцов СВО в регионах, где нет военных госпиталей. Сейчас военнослужащие вынуждены ездить на лечение в другие регионы страны, рассказал он депутатам Курганской облдумы, передает корреспондент URA.RU. «Проблема, которая обнаружилась в нашем регионе, это возвращающиеся бойцы с СВО. Многие из них находятся на лечении в течении нескольких месяцев, а иногда и год. Но так как лечение еще не закончено, они еще не демобилизованы, являются военнослужащими. Соответственно будут проходить лечение в военных госпиталях. У нас военного госпиталя нет, наши раненые должны ехать в Челябинск. Многие из них малоподвижны, и здесь много проблем по перемещению, надо еще сопровождение и так далее», — сказал Лисовский. Депутат отметил, что Минобороны не пошло на заключение соглашений с медицинскими учреждениями Курганской области, где военнослужащие могли бы получать медпомощь. Подобная проблема есть и в других регионах, где нет военных госпиталей. «О чем мы договорились: мы собираем базу данных и создаем рабочую группу из депутатов похожих областей. Выходим совместно на Минобороны и предлагаем системное решение, чтобы наши бойцы могли получать достойную медицинскую помощь у себя дома, без необходимости переезда в другие области», — сказал Лисовский. В Курганской области медицинскую помощь вернувшимся с СВО военнослужащим могут оказывать Центр им. Илизарова и Курганский областной госпиталь для ветеранов войн.