26 февраля 2024

В Еманжелинске пьяный свидетель кражи избил полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Пьяный челябинец набросился с кулаками на полицейского Фото:

В Еманжелинске (Челябинская область) местный житель, проходивший в качестве свидетеля по факту кражи, напал на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, он завладел его табельным оружием, но был оперативно задержан другими сотрудниками правопорядка.

«В ходе опроса 52-летнего свидетеля, внезапно он повел себя неадекватно и нанес несколько ударов сотруднику полиции, от чего последний потерял сознание. Завладев табельным оружием стража порядка, злоумышленник попытался скрыться. Его противоправные действия были незамедлительно пресечены сотрудниками полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Инцидент начался с того, что в отдел полиции по Еманжелинскому району пришли двое пьяных мужчин. Один из них пояснил, что у него украли телефон. Находившийся с ним попутчик рассказал, что является свидетелем кражи. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего свидетель набросился на полицейского, избил его и забрал пистолет. После он попытался скрыться, но был задержан.

«Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Пострадавший сотрудник полиции доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время его жизни угроз нет», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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В Еманжелинске (Челябинская область) местный житель, проходивший в качестве свидетеля по факту кражи, напал на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, он завладел его табельным оружием, но был оперативно задержан другими сотрудниками правопорядка. «В ходе опроса 52-летнего свидетеля, внезапно он повел себя неадекватно и нанес несколько ударов сотруднику полиции, от чего последний потерял сознание. Завладев табельным оружием стража порядка, злоумышленник попытался скрыться. Его противоправные действия были незамедлительно пресечены сотрудниками полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Инцидент начался с того, что в отдел полиции по Еманжелинскому району пришли двое пьяных мужчин. Один из них пояснил, что у него украли телефон. Находившийся с ним попутчик рассказал, что является свидетелем кражи. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего свидетель набросился на полицейского, избил его и забрал пистолет. После он попытался скрыться, но был задержан. «Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Пострадавший сотрудник полиции доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время его жизни угроз нет», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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