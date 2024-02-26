В Еманжелинске пьяный свидетель кражи избил полицейского

27 февраля 2024 в 11:41 Размер текста - 17 +

Пьяный челябинец набросился с кулаками на полицейского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Еманжелинске (Челябинская область) местный житель, проходивший в качестве свидетеля по факту кражи, напал на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, он завладел его табельным оружием, но был оперативно задержан другими сотрудниками правопорядка. «В ходе опроса 52-летнего свидетеля, внезапно он повел себя неадекватно и нанес несколько ударов сотруднику полиции, от чего последний потерял сознание. Завладев табельным оружием стража порядка, злоумышленник попытался скрыться. Его противоправные действия были незамедлительно пресечены сотрудниками полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Инцидент начался с того, что в отдел полиции по Еманжелинскому району пришли двое пьяных мужчин. Один из них пояснил, что у него украли телефон. Находившийся с ним попутчик рассказал, что является свидетелем кражи. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего свидетель набросился на полицейского, избил его и забрал пистолет. После он попытался скрыться, но был задержан. «Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Пострадавший сотрудник полиции доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время его жизни угроз нет», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В Еманжелинске (Челябинская область) местный житель, проходивший в качестве свидетеля по факту кражи, напал на полицейского. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, он завладел его табельным оружием, но был оперативно задержан другими сотрудниками правопорядка. «В ходе опроса 52-летнего свидетеля, внезапно он повел себя неадекватно и нанес несколько ударов сотруднику полиции, от чего последний потерял сознание. Завладев табельным оружием стража порядка, злоумышленник попытался скрыться. Его противоправные действия были незамедлительно пресечены сотрудниками полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Инцидент начался с того, что в отдел полиции по Еманжелинскому району пришли двое пьяных мужчин. Один из них пояснил, что у него украли телефон. Находившийся с ним попутчик рассказал, что является свидетелем кражи. В ходе выяснения обстоятельств произошедшего свидетель набросился на полицейского, избил его и забрал пистолет. После он попытался скрыться, но был задержан. «Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Пострадавший сотрудник полиции доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время его жизни угроз нет», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по региону.