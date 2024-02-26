26 февраля 2024

На востоке ХМАО началось строительство нового моста. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовском районе начались строительные работы нового моста через реку Нарым-Еган Фото:

В Нижневартовском районе начались строительные работы нового моста через реку Нарым-Еган. Прежний мост нуждался в реконструкции. Объект планируется построить до конца года, сообщило Управление автодорог Югры в своем telegram-канале.

«Мост находится на 19-м километре автомобильной дороги Обход (объездная дорога) г. Радужный. Сейчас подрядчик расчищает местность от кустарника и завозит материалы на площадку. Сроки завершения работ, согласно условиям государственного контракта, ноябрь 2024 года. Гарантия на устранение дефектов составит до восьми лет», — говорится в сообщении.

Строительно-монтажные работы ведутся и на 30-м километре автодороги Радужный — пгт. Новоаганск на мостовом переходе через реку Ампута. Капитальный ремонт делают впервые за все время эксплуатации объекта.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила необходимость строительства второго моста через Обь. По словам главы региона, новый мост обеспечит сокращение расходов на грузоперевозки.

В Нижневартовском районе начались строительные работы нового моста через реку Нарым-Еган
В Нижневартовском районе начались строительные работы нового моста через реку Нарым-Еган
Фото:

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В Нижневартовском районе начались строительные работы нового моста через реку Нарым-Еган. Прежний мост нуждался в реконструкции. Объект планируется построить до конца года, сообщило Управление автодорог Югры в своем telegram-канале. «Мост находится на 19-м километре автомобильной дороги Обход (объездная дорога) г. Радужный. Сейчас подрядчик расчищает местность от кустарника и завозит материалы на площадку. Сроки завершения работ, согласно условиям государственного контракта, ноябрь 2024 года. Гарантия на устранение дефектов составит до восьми лет», — говорится в сообщении. Строительно-монтажные работы ведутся и на 30-м километре автодороги Радужный — пгт. Новоаганск на мостовом переходе через реку Ампута. Капитальный ремонт делают впервые за все время эксплуатации объекта. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова объяснила необходимость строительства второго моста через Обь. По словам главы региона, новый мост обеспечит сокращение расходов на грузоперевозки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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