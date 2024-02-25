25 февраля 2024

Губернатор ХМАО объяснила необходимость строительства второго моста через Обь

Мост через Обь в ХМАО обеспечит сокращение расходов на грузоперевозки
© Служба новостей «URA.RU»
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Участок строительства ЕКАД на пересечении с Челябинским трактом. Екатеринбург, строители, строительство екад, строительство моста, строительство развязки, строитель, рабочие в спецовках, екатеринбургская кольцевая автодорога
Мост через Обь в ХМАО обеспечит сокращение расходов на грузоперевозки Фото:

Строительство второго моста через Обь в ХМАО позволит организовать транспортные коридоры федерального значения. Слова губернатора Югры Натальи Комаровой передает с пресс-конференции журналист URA.RU.

«В этом году в строительстве моста через Обь есть федеральное участие. Проект поддержал президент не просто потому что это красивое массивное сооружение, оно имеет колоссальную федеральную нагрузку. Первое и главное — сокращается дорога. Как следствие — издержки на перевозку грузов, в том числе и энергоресурсов. <…> Также мост станет частью перспективных транспортных коридоров», — пояснила Комарова.

Также губернатор подчеркнула, что риск удорожания моста через Обь сохраняется, поэтому строительство объекта ведется с опережением сроков. В этом году будет подготовлено 43 километра трасс, прилегающих к мосту.

Ранее URA.RU сообщала о том, что строительство второго моста через Обь в районе Сургута идет с опережением графика. На данный момент объект готов на 35%.

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Строительство второго моста через Обь в ХМАО позволит организовать транспортные коридоры федерального значения. Слова губернатора Югры Натальи Комаровой передает с пресс-конференции журналист URA.RU. «В этом году в строительстве моста через Обь есть федеральное участие. Проект поддержал президент не просто потому что это красивое массивное сооружение, оно имеет колоссальную федеральную нагрузку. Первое и главное — сокращается дорога. Как следствие — издержки на перевозку грузов, в том числе и энергоресурсов. <…> Также мост станет частью перспективных транспортных коридоров», — пояснила Комарова. Также губернатор подчеркнула, что риск удорожания моста через Обь сохраняется, поэтому строительство объекта ведется с опережением сроков. В этом году будет подготовлено 43 километра трасс, прилегающих к мосту. Ранее URA.RU сообщала о том, что строительство второго моста через Обь в районе Сургута идет с опережением графика. На данный момент объект готов на 35%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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