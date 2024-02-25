Губернатор ХМАО объяснила необходимость строительства второго моста через Обь

Мост через Обь в ХМАО обеспечит сокращение расходов на грузоперевозки

26 февраля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Мост через Обь в ХМАО обеспечит сокращение расходов на грузоперевозки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Строительство второго моста через Обь в ХМАО позволит организовать транспортные коридоры федерального значения. Слова губернатора Югры Натальи Комаровой передает с пресс-конференции журналист URA.RU. «В этом году в строительстве моста через Обь есть федеральное участие. Проект поддержал президент не просто потому что это красивое массивное сооружение, оно имеет колоссальную федеральную нагрузку. Первое и главное — сокращается дорога. Как следствие — издержки на перевозку грузов, в том числе и энергоресурсов. <…> Также мост станет частью перспективных транспортных коридоров», — пояснила Комарова. Также губернатор подчеркнула, что риск удорожания моста через Обь сохраняется, поэтому строительство объекта ведется с опережением сроков. В этом году будет подготовлено 43 километра трасс, прилегающих к мосту. Ранее URA.RU сообщала о том, что строительство второго моста через Обь в районе Сургута идет с опережением графика. На данный момент объект готов на 35%.

Строительство второго моста через Обь в ХМАО позволит организовать транспортные коридоры федерального значения. Слова губернатора Югры Натальи Комаровой передает с пресс-конференции журналист URA.RU. «В этом году в строительстве моста через Обь есть федеральное участие. Проект поддержал президент не просто потому что это красивое массивное сооружение, оно имеет колоссальную федеральную нагрузку. Первое и главное — сокращается дорога. Как следствие — издержки на перевозку грузов, в том числе и энергоресурсов. <…> Также мост станет частью перспективных транспортных коридоров», — пояснила Комарова. Также губернатор подчеркнула, что риск удорожания моста через Обь сохраняется, поэтому строительство объекта ведется с опережением сроков. В этом году будет подготовлено 43 километра трасс, прилегающих к мосту. Ранее URA.RU сообщала о том, что строительство второго моста через Обь в районе Сургута идет с опережением графика. На данный момент объект готов на 35%.