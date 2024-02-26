26 февраля 2024

Курганские власти потратят десятки миллионов на системы оповещения о пожарах

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд с МЧС. Курган, рупор, громкоговоритель, мегафон, воздушная тревога
В курганских городах и селах установят системы оповещения Фото:
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Подготовка к курганским пожарам в 2024 году

Власти Курганской области выделят 45 миллионов рублей на создание системы звукового оповещения в населенных пунктах, где проживают более 500 тысяч человек. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании областной думы.

«У нас предусмотрено выделение 45 миллионов рублей, чтобы создать системы звукового оповещения в 134 населенных пунктах, где проживают более полумиллиона человек», — сообщил депутатам руководитель департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Валерий Земляных. Системы оповещения собираются поставить до начала пожароопасного сезона.

Установка систем произойдет до 10 апреля. До конца года системы оповещения поставят в 200 населенных пунктах. Принципиальная договоренность об этом есть, заявил чиновник. Также власти предлагают разделить введение противопожарного режима на два этапа, в зависимости от округов. Это поможет мэриям провести необходимые отжиги во избежание распространения возможного огня на жилые дома в период сухостоя.

Земляных напомнил о закупке противопожарных машин для муниципалитетов, которые будут обслуживать временные противопожарные пункты. Закуплены также более 1000 ранцев-огнетушителей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области особый противопожарный режим планируют ввести с 5 апреля. Также муниципалитеты получили десятки новых пожарных машин-цистерн.

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Власти Курганской области выделят 45 миллионов рублей на создание системы звукового оповещения в населенных пунктах, где проживают более 500 тысяч человек. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, побывавший на заседании областной думы. «У нас предусмотрено выделение 45 миллионов рублей, чтобы создать системы звукового оповещения в 134 населенных пунктах, где проживают более полумиллиона человек», — сообщил депутатам руководитель департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов региона Валерий Земляных. Системы оповещения собираются поставить до начала пожароопасного сезона. Установка систем произойдет до 10 апреля. До конца года системы оповещения поставят в 200 населенных пунктах. Принципиальная договоренность об этом есть, заявил чиновник. Также власти предлагают разделить введение противопожарного режима на два этапа, в зависимости от округов. Это поможет мэриям провести необходимые отжиги во избежание распространения возможного огня на жилые дома в период сухостоя. Земляных напомнил о закупке противопожарных машин для муниципалитетов, которые будут обслуживать временные противопожарные пункты. Закуплены также более 1000 ранцев-огнетушителей. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области особый противопожарный режим планируют ввести с 5 апреля. Также муниципалитеты получили десятки новых пожарных машин-цистерн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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